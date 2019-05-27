Общество

сегодня, 16:53

Татьяна Москалькова утвердила кандидатуру Ираиды Тихоновой на посту омбудсмена Липецкой области

28 829
#омбудсмен #Татьяна Москалькова #Ираида Тихонова
Татьяна Москалькова утвердила кандидатуру Ираиды Тихоновой на посту омбудсмена Липецкой области

С Ираидой Тихоновой главный омбудсмен страны встретилась сегодня лично

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сегодня провела личную встречу с кандидатом на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираидой Тихоновой.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия с обществом и СМИ, актуальные проблемы в сфере правовой защиты граждан, характерные как для России в целом, так и для ее отдельных регионов.

По итогам разговора Татьяна Москалькова согласовала назначение Ираиды Тихоновой на должность омбудсмена Липецкой области и заявила, что Аппарат федерального Уполномоченного всегда готов оказывать поддержку коллегам из субъектов, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Напомним, сессия областного Совета депутатов Липецкой области, большинством голосов утвердила на должности омбудсмена области Ираиду Тихонову еще в апреле. Тогда на сессии возник скандал -  за Тихонову отказались голосовать несколько депутатов.

Так, Олег Хомутинников заявил, что Ираида Тихонова была в числе сенаторов, которые голосовали за повышение пенсионного возраста в России:

- Ей никто не делегировал голосование по этому вопросу. Повышение пенсионного возраста ничего общего с защитой прав человека не имеет. Я не имею морального права поддержать эту кандидатуру. Не уверен, что она будет качественно защищать права человека.

Депутат Павел Евграфов был еще более резким:

- Меня возмущает, как это было сделано. Одного человека убирают из Совета Федерации (Ираида Тихонова добровольно сложила полномочия сенатора), другого убирают из областного Совета (Олег Королев на несколько дней после отставки с должности главы региона был региональным парламентарием), третьего убирают из омбудсменов (Валерий Кузовлев добровольно покинул должность областного уполномоченного по правам человека). Это какая-то подковерная схема! Смотреть на все это неприятно. Я принимать в этом участия не хочу. Пачкаться не буду!


28 829
#омбудсмен #Татьяна Москалькова #Ираида Тихонова

Комментарии (28)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Артамонов

3 минуты назад
ни одна бл..дь без кормушки не останется!
ответить

Мамочки

4 минуты назад
Красивая женщина, что тут добавить? Не даром говорят, что лицо женщины после 50 лет отражает её внутреннее содержание. Даже боюсь представить.
ответить

Липчанин

14 минут назад
Помню как она полумарафон бежала!!! Все расступались
ответить

Да уж!

16 минут назад
Всё - таки у власти должны быть ЛИЦА...
ответить

В.Токарев

21 минуту назад
Тех кто кушает мацу, узнаю я по лицу!
ответить

Взаимно.

25 минут назад
Вашираида, смотри что бы говно изо рта не потекло
ответить

Ворчун

26 минут назад
Теперь все детские деньги будут уходить на то, чтобы её прокормить!
ответить

Вашираида

27 минут назад
А мне нагадить на все ваши паскудные комментарии и вас. У меня будет высокая зарплата, высокий статус и видела я всех на вертеле.
ответить

матвей

34 минуты назад
Один негодяй тащит остальных негодяев. Москалькову жалко не разобралась в схеме липецкий негодяев и бездельников
ответить

Липа

36 минут назад
Упорно влезла на должность - как же ей хочется людям помогать!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Бывший мэр Липецка оказался не самым богатым городским чиновником
#декларация о доходах
8
Бывший мэр Липецка оказался не самым богатым городским чиновником

43 минуты назад

Общество
Жителям Сокола пообещали не строить во фруктовом саду две 25-этажки
#точечная застройка
7
Жителям Сокола пообещали не строить во фруктовом саду две 25-этажки

сегодня, 17:16

Общество
Сожитель поджег дверь и разбил машину возлюбленной в Липецке
#поджег #дебош
9
Сожитель поджег дверь и разбил машину возлюбленной в Липецке

сегодня, 16:48

Общество
Митинг в честь Дня погранвойск состоится завтра на площади Героев
#День пограничноков #перекрытие движения
11
Митинг в честь Дня погранвойск состоится завтра на площади Героев

сегодня, 16:40

Общество
Мега-парковщик умудрился занять на стоянке четыре места (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
16
Мега-парковщик умудрился занять на стоянке четыре места (ФОТО)

сегодня, 16:37

Общество
На девяти липецких улицах отключат воду
#отключение воды
2
На девяти липецких улицах отключат воду

сегодня, 16:10

Общество