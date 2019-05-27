Татьяна Москалькова утвердила кандидатуру Ираиды Тихоновой на посту омбудсмена Липецкой области

С Ираидой Тихоновой главный омбудсмен страны встретилась сегодня лично

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сегодня провела личную встречу с кандидатом на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираидой Тихоновой.



В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия с обществом и СМИ, актуальные проблемы в сфере правовой защиты граждан, характерные как для России в целом, так и для ее отдельных регионов.



По итогам разговора Татьяна Москалькова согласовала назначение Ираиды Тихоновой на должность омбудсмена Липецкой области и заявила, что Аппарат федерального Уполномоченного всегда готов оказывать поддержку коллегам из субъектов, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.



Напомним, сессия областного Совета депутатов Липецкой области, большинством голосов утвердила на должности омбудсмена области Ираиду Тихонову еще в апреле. Тогда на сессии возник скандал - за Тихонову отказались голосовать несколько депутатов.



Так, Олег Хомутинников заявил, что Ираида Тихонова была в числе сенаторов, которые голосовали за повышение пенсионного возраста в России:



- Ей никто не делегировал голосование по этому вопросу. Повышение пенсионного возраста ничего общего с защитой прав человека не имеет. Я не имею морального права поддержать эту кандидатуру. Не уверен, что она будет качественно защищать права человека.



Депутат Павел Евграфов был еще более резким:



- Меня возмущает, как это было сделано. Одного человека убирают из Совета Федерации (Ираида Тихонова добровольно сложила полномочия сенатора), другого убирают из областного Совета (Олег Королев на несколько дней после отставки с должности главы региона был региональным парламентарием), третьего убирают из омбудсменов (Валерий Кузовлев добровольно покинул должность областного уполномоченного по правам человека). Это какая-то подковерная схема! Смотреть на все это неприятно. Я принимать в этом участия не хочу. Пачкаться не буду!





