Мега-парковщик умудрился занять на стоянке четыре места (ФОТО)

Новые случаи удивительного автохамства.

Нашу рубрику, в которой мы совместно с липчанами публикуем фото самых наглых автовладельцев Липецка, казалось, ничем уже не удивишь.

Но отдельным индивидам это удается – например, тому, что на верхнем фото. Это же нужно поставить свою машину так, чтобы занять сразу четыре (!) парковочных места. Неужели действительно автохамство у некоторых в крови, как и хамство общечеловеческое?





Автор фото пожаловался, что возле его дома в ряд на тротуаре стояли несколько машин. Пришлось в дождь идти по залитой лужами дороге, результат – испорченные кроссовки.





Такие фото мы называем «привет от соседа». Как же нужно не уважать даже тех людей, с которыми живешь рядом.





Еще один водитель на Хренникова, 15 забыл, что газон – не парковка.





Шуминского, 6. И на газон заехал и дорогу пешеходам перегородил.





50 лет НЛМК, 17. Еще один «мастер»…





Ушинского, 15. Кругом полно места, но встать обязательно нужно прямо на тротуаре.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.