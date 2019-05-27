Общество

14 минут назад

Мега-парковщик умудрился занять на стоянке четыре места (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
Мега-парковщик умудрился занять на стоянке четыре места (ФОТО)

Новые случаи удивительного автохамства.

Нашу рубрику, в которой мы совместно с липчанами публикуем фото самых наглых автовладельцев Липецка, казалось, ничем уже не удивишь.

Но отдельным индивидам это удается – например, тому, что на верхнем фото. Это же нужно поставить свою машину так, чтобы занять сразу четыре (!) парковочных места. Неужели действительно автохамство у некоторых в крови, как и хамство общечеловеческое?

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Автор фото пожаловался, что возле его дома в ряд на тротуаре стояли несколько машин. Пришлось в дождь идти по залитой лужами дороге, результат – испорченные кроссовки.

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Такие фото мы называем «привет от соседа». Как же нужно не уважать даже тех людей, с которыми живешь рядом.

Хренникова. 15.jpg

Еще один водитель на Хренникова, 15 забыл, что газон – не парковка.

Шуминского, 6.jpg

Шуминского, 6. И на газон заехал и дорогу пешеходам перегородил.

50 лет НЛМК 17.jpg

50 лет НЛМК, 17. Еще один «мастер»…

Ушинского, 15.jpg

Ушинского, 15. Кругом полно места, но встать обязательно нужно прямо на тротуаре.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

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#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (1)

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автохамло

6 минут назад
Сейчас вылезут автохамы и будут утверждать, что упырь на парковке на заглавном фото никому не мешает
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