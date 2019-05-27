Общество

42 минуты назад

На девяти липецких улицах отключат воду

863
#отключение воды
На девяти липецких улицах отключат воду
В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 
29 мая с 10:00 до 20:00 

- пр. Победы, 55, 57, 61; ул. Киевская, 1, 34, 36, 41; ул. Депутатская, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 83, 83а, 85, 90, 92, 92а, 94а; ул. Индустриальная, 1, 2а, 4; частный сектор: ул. Депутатская; ул. Володарского; ул. Чкалова; ул. Верещагина; пер. Крымский; пер Верхний.

Подвоз воды по заявкам жителей, сообщает пресс-служба ЛГЭК.

863
#отключение воды

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Сожитель поджег дверь и разбил машину возлюбленной в Липецке
#поджег #дебош
Сожитель поджег дверь и разбил машину возлюбленной в Липецке

3 минуты назад

Общество
Митинг в честь Дня погранвойск состоится завтра на площади Героев
#День пограничноков #перекрытие движения
2
Митинг в честь Дня погранвойск состоится завтра на площади Героев

10 минут назад

Общество
Мега-парковщик умудрился занять на стоянке четыре места (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
1
Мега-парковщик умудрился занять на стоянке четыре места (ФОТО)

14 минут назад

Общество
В Липецкой области стартовал основной этап сдачи ЕГЭ
#ЕГЭ
В Липецкой области стартовал основной этап сдачи ЕГЭ

сегодня, 15:44

Общество
С территории Липецка вывозят старые автопокрышки
#уборка #покрышки #благоустройство
14
С территории Липецка вывозят старые автопокрышки

сегодня, 15:40

Общество
В Международный день защиты детей в Липецке состоится парад и перекроют движение в центре города
#день защиты детей #парад
12
В Международный день защиты детей в Липецке состоится парад и перекроют движение в центре города

сегодня, 15:07

Общество