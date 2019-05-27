Общество
42 минуты назад
На девяти липецких улицах отключат воду
863
В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:
29 мая с 10:00 до 20:00
- пр. Победы, 55, 57, 61; ул. Киевская, 1, 34, 36, 41; ул. Депутатская, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 83, 83а, 85, 90, 92, 92а, 94а; ул. Индустриальная, 1, 2а, 4; частный сектор: ул. Депутатская; ул. Володарского; ул. Чкалова; ул. Верещагина; пер. Крымский; пер Верхний.
Подвоз воды по заявкам жителей, сообщает пресс-служба ЛГЭК.
29 мая с 10:00 до 20:00
- пр. Победы, 55, 57, 61; ул. Киевская, 1, 34, 36, 41; ул. Депутатская, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 83, 83а, 85, 90, 92, 92а, 94а; ул. Индустриальная, 1, 2а, 4; частный сектор: ул. Депутатская; ул. Володарского; ул. Чкалова; ул. Верещагина; пер. Крымский; пер Верхний.
Подвоз воды по заявкам жителей, сообщает пресс-служба ЛГЭК.
863