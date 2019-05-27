Спорт

50 минут назад

Липчанин выиграл первенство России по стрельбе, проявив стальную выдержку в финале

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#Пулевая стрельба #"Липецкий Металлург" #Шихов
Липчанин выиграл первенство России по стрельбе, проявив стальную выдержку в финале

Даниил Шихов – самый меткий молодой стрелок страны.

Даниил Шихов из клуба «Липецкий Металлург» стал победителем первенства России по пулевой стрельбе среди спортсменов до 21 года.

В Майкопе наш земляк стал сильнейшим в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров (упражнение МП-60СС). По итогам квалификации Даниил попал в основные соревнования, где с 3-м результатом вышел в финал, где, как известно, соревнования начинаются «с чистого листа». Здесь уровень конкуренции возрастает многократно, тем более что после каждой серии слабейший стрелок отсеивается. Шихов сумел пройти это испытание увереннее всех и набрал победный 21 балл.

Второе место занял Никита Манн из Краснодарского края – 19 очков.

20-летний Даниил Шихов – мастер спорта России, воспитанник «Липецкого Металлурга» и СШОР №13. В 2017 году выиграл юниорское первенство Европы в команде, а в личном зачете завоевал «серебро» и «бронзу». Сейчас талантливый спортсмен тренируется под руководством Александра Ващенко.

Фото topsport48.ru


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#Пулевая стрельба #"Липецкий Металлург" #Шихов

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