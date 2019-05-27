Общество

сегодня, 15:44

В Липецкой области стартовал основной этап сдачи ЕГЭ

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#ЕГЭ #
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В Липецкой области стартовал основной этап сдачи ЕГЭ

Сегодня школьники сдавали ЕГЭ по географии и литературе

ЕГЭ по географии сдавал 76 человек, по литературе – 213. Напомним, на выполнение работы по географии дается отводится 3 часа. ЕГЭ по литературе необходимо написать в течение 3 часов 55 минут. Дата объявления результатов экзаменов не позднее 11 июня 2019 года.

В этом году в регионе подготовлены 34 пункта проведения экзаменов в школах. В Липецкой области все пункты проведения ЕГЭ будут использовать технологию печати контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена, а затем сканирование бланков в штабе. Печать контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена, а затем сканирование бланков в штабе прошли без сбоев. 

В период проведения ЕГЭ в Липецкой области организовано 100% онлайн видеонаблюдение в ППЭ. Система видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов работала в штатном режиме. Также велось онлайн наблюдение в ситуационно-информационном центре управления образования и науки Липецкой области.

- Главным индикатором хорошо проведенной кампании ЕГЭ является проведение процедуры оценки знаний школьников объективно и открыто, без организационных и технологических нарушений, – отмечает исполняющий обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Алексей Грушихин.

Напомним, что основной этап ЕГЭ в 2019 году продлится до 1 июля 2019 года. Всего в Липецкой области в основной период ЕГЭ 2019 года планируют принять участие более 5000 человек, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

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#ЕГЭ #
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