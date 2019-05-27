ОЭЗ «Липецк» посетили делегации из Италии и Нидерландов

Предприниматели из Италии и Нидерландов познакомились с инвестиционным потенциалом ОЭЗ «Липецк».

Сразу две зарубежные делегации посетили на прошлой неделе ОЭЗ «Липецк». Так, генеральный директор Управляющей компании Дмитрий Дударев презентовал гостям из Италии инвестиционный потенциал ОЭЗ «Липецк». Гости совершили обзорную экскурсию по промышленной площадке с осмотром новых заводов резидентов и развитой инфраструктурой.



В ОЭЗ «Липецк» первыми иностранными инвесторами стали итальянские компании. На сегодняшний день на Грязинской промышленной площадке ведут успешную промышленную деятельность 4 итальянских завода.



В настоящее время идёт обсуждение возможности инвестирования участниками визита в размещение предприятий по производству пищевой продукции на территории ОЭЗ «Липецк», отметили в пресс-службе ОЭЗ «Липецк».



В рамках ознакомительного визита в Липецкую область особую экономическую зону «Липецк» посетила также делегация из Нидерландов. В составе делегации присутствовали представители посольства и бизнеса. Гости посетили завод ООО «Лэм Уэстон Белая Дача», который открылся в 2018 году, - совместное предприятие по производству картофеля фри российской компании «Белая дача» и голландской компании «Lamb Weston Maijer». Инвестиции в проект составили более девяти миллиардов рублей. на территории ОЭЗ «Липецк» работает завод компании ООО «ТРИОТТ Липецк», производящий зерноперерабатывающее оборудование. Предприятие является дочерней компанией всемирно известного голландского производителя зерноперерабатывающего оборудования – холдинга TRIOTT B.V.



