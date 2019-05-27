В Липецке знакомство свах вылилось в драку с поножовщиной

Теперь вместо свадьбы будет суд

Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).



По данным следствия, вечером 19 октября 2018 года во время знакомства с будущей свекровью, мать невесты, находившаяся в состоянии алкогольная опьянения, избила 52-летнюю хозяйку квартиры, сломав ей ребра. Чтобы загладить вину, женщина отправилась за очередной партией спиртного. Однако попытка примирения не удалась. Вернувшись, гостья обнаружила у дочери телесные повреждения. Вступившись за неё, фигурантка схватила нож и нанесла им удар в бедро несостоявшейся свекрови. После чего сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.



Согласно выводам судмедэкспертов потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурантка признала и раскаялась в содеянном. При допросе пояснила следователю, что причиной конфликта стало оскорбление со стороны потерпевшей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты судебных экспертиз, протоколы иных следственных действий, что позволило материалы уголовного дела направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Материалы уголовного дела о причинении телесных повреждений дочери обвиняемой выделены в отдельное производство и направлены в органы внутренних дел для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.



Как стало известно GOROD48, обе женщины ранее имели проблемы с законом - одна была судима, другая находилась под следствием, но избежала наказания.

