Происшествия

37 минут назад

В Липецке знакомство свах вылилось в драку с поножовщиной

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#драка #суд
В Липецке знакомство свах вылилось в драку с поножовщиной

Теперь вместо свадьбы будет суд

Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По данным следствия, вечером 19 октября 2018 года во время знакомства с будущей свекровью, мать невесты, находившаяся в состоянии алкогольная опьянения, избила 52-летнюю хозяйку квартиры, сломав ей ребра. Чтобы загладить вину, женщина отправилась за очередной партией спиртного. Однако попытка примирения не удалась. Вернувшись, гостья обнаружила у дочери телесные повреждения. Вступившись за неё, фигурантка схватила нож и нанесла им удар в бедро несостоявшейся свекрови. После чего сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Согласно выводам судмедэкспертов потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурантка признала и раскаялась в содеянном. При допросе пояснила следователю, что причиной конфликта стало оскорбление со стороны потерпевшей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты судебных экспертиз, протоколы иных следственных действий, что позволило материалы уголовного дела направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.  
Материалы уголовного дела о причинении телесных повреждений дочери обвиняемой выделены в отдельное производство и направлены в органы внутренних дел для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.  

Как стало известно GOROD48, обе женщины ранее имели проблемы с законом - одна была судима, другая находилась под следствием, но избежала наказания.
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#драка #суд

Комментарии (2)

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Сергей 13

18 минут назад
Я бы очканул на их свадьбу попасть,улетают на раз.Как то наблюдал,как один додик в адрес невесты высказался,так ему мама невесты чугунной сковородкой лицо рихтанула,его нормально откачивали так.Чигаго-это колхоз,в сравнении с Липецком,американцы 30-х без остановки до канадской границы часа за три добежали бы.
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Алик 15 мкр

28 минут назад
Снова женщины. Опять резьба. Липецк
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