Общество

сегодня, 14:09

В Липецкой области росло производство лекарств и готовых металлических изделий

6 295
#производство
В Липецкой области росло производство лекарств и готовых металлических изделий

Промышленное производство в Липецкой области за четыре месяца выросло незначительно — всего на 0,4%, тогда как в целом по стране — на 2,8%.

Так, снизились добыча полезных ископаемых (-2,4%) и обеспечение электроэнергией, газом и паром — на 4,6%. Рост отмечался в сфере обрабатывающих производств (+1,2%), водоснабжении, водоотведении и утилизации — на 1%.

В сфере обрабатывающих производств самый заметный рост был в производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — на 67,4%. На 51,2% вырос ремонт и монтаж оборудования, на 50,3% - лекарственных средств и медицинских материалов. Производство кожи и изделий из кожи увеличилось на 54,3%, пищевых продуктов — на 16,1%. Заметный рост отмечается также в производстве электрооборудования, табачных изделий, обработке древесины и изделий из древесины. В то же время заметно упало производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — оно составило всего 38,4% от прошлогоднего. На 27,1% снизилось производство текстильных изделий, на 22,5% - одежды. Небольшой спад отмечался в металлургическом, мебельном производстве, резиновых и пластмассовых изделий, неметаллической минеральной продукции, в производстве компьютеров, электроники и оптики, сообщает Липецкстат. 

6 295
#производство

Комментарии (6)

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Вот оно как

1 минуту назад
Поэтому гляньте и благосостояние народа как подросло.
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Гость

25 минут назад
А что такое обработка изделий из древесины? Может, всё-таки, производство?
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Гость

28 минут назад
В сфере водоснабжении?
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Гость

30 минут назад
На 51,2% вырос ремонт..., на 50,3% лекарственных средств... Чего "лекарственных средств"? Ремонт? Ну хоть читайте перед публикацией.
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Единая Россия

37 минут назад
Верните нам Петровну!!!
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Викторм

47 минут назад
Вот он мощный путинский рывок, в приделах статистической погрешности 0,1.....0,01.....,0,001 %
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