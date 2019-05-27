В Липецкой области росло производство лекарств и готовых металлических изделий

Промышленное производство в Липецкой области за четыре месяца выросло незначительно — всего на 0,4%, тогда как в целом по стране — на 2,8%.

Так, снизились добыча полезных ископаемых (-2,4%) и обеспечение электроэнергией, газом и паром — на 4,6%. Рост отмечался в сфере обрабатывающих производств (+1,2%), водоснабжении, водоотведении и утилизации — на 1%.



В сфере обрабатывающих производств самый заметный рост был в производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — на 67,4%. На 51,2% вырос ремонт и монтаж оборудования, на 50,3% - лекарственных средств и медицинских материалов. Производство кожи и изделий из кожи увеличилось на 54,3%, пищевых продуктов — на 16,1%. Заметный рост отмечается также в производстве электрооборудования, табачных изделий, обработке древесины и изделий из древесины. В то же время заметно упало производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — оно составило всего 38,4% от прошлогоднего. На 27,1% снизилось производство текстильных изделий, на 22,5% - одежды. Небольшой спад отмечался в металлургическом, мебельном производстве, резиновых и пластмассовых изделий, неметаллической минеральной продукции, в производстве компьютеров, электроники и оптики, сообщает Липецкстат.



