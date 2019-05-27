Липецкие бренды станут визитной карточкой региона

Кубань давно известна своей плодородной почвой, фруктами и овощами, в Астрахань едут для того, чтобы порыбачить, алтайские травы лечат от различных болезней.

У многих регионов есть своя «изюминка», продукт, или даже несколько, которые работают на его имидж. С чем ассоциируется у самих липчан и россиян в целом Липецкая область? Выявить самые яркие особенности региона предстоит областным властям и бизнес-сообществу. О том, как в нашем регионе будет внедряться идея территориальных брендов, рассказал член реготделения РСПП, депутат городского Совета Александр Афанасьев



- Александр Михайлович, федеральные эксперты утверждают, что сегодня создание региональных брендов – одна из перспективных возможностей развития для бизнеса. Расскажите поподробнее, что это за тенденция.



- Региональный бренд – это всегда привязанный к месту товар, со своей историей и узнаваемыми особенностями. По своей сути, бренд рождается из уникального товара, производимого на конкретной территории. Это не значит, что зарегистрироваться и работать под брендом может только один производитель. Наоборот, выпускать брендированный продукт могут сразу несколько предприятий, которые будут придерживаться запатентованной технологии.



Действительно, создание территориальных брендов обсуждается сегодня на самом высоком правительственном уровне. На заседании по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко поручила каждому сенатору до конца года обеспечить подачу в Роспатент как минимум двух заявок на регистрацию бренда. Между тем, липчане сами проявили активность. Меня, как депутата и куратора проекта «Покупай Липецкое», предприниматели попросили помочь им с регистрацией бренда.



Мы обратились к заместителю главы региона Дмитрию Аверову и члену Совета Федерации Олегу Королёву с просьбой актуализировать информацию по регистрации и продвижению территориальных брендов.



14 мая в администрации региона состоялось совещание по данной теме. Тогда было принято решение сформировать рабочую группу по подбору и сопровождению брендов, которые станут своеобразными визитными карточками Липецкой области. Этот выбор не может быть скоропалительным, важно подойти к нему с умом, подключить и власти, и бизнес-сообщество.



- Как администрация Липецкой области поможет тем, кто решится создать региональный бренд?



- В ходе совещания мы пришли к выводу, что Липецкой области необходимо создать систему «агрессивной» поддержки региональных брендов. Нужна реклама продукции, местных достопримечательностей и объектов культурного досуга и массового отдыха. Для того, чтобы липецкие продукты вышли на федеральный уровень, региональные власти должны помочь предпринимателям в разработке, регистрации и раскрутке брендов.



В их продвижении заинтересованы и сами регионы. Поиск новых стимулов и возможностей для развития субъектов Федерации напрямую связан с продвижением регионами собственных узнаваемых брендов. Это не только позволит сохранить региональные уникальные производства, но, безусловно, обеспечивать дополнительные доходы в бюджеты всех уровней, в первую очередь – в местную казну. Кроме того, от конкурентоспособности на федеральном или даже мировом уровне зависит имидж региона.



- Сложно ли сегодня зарегистрировать региональный бренд?



- Сегодня закон предполагает три варианта регистрации регионального бренда.



Первый - создание бренда по наименованию места происхождения товара (сокращенно НМПТ). Оно подразумевает, что товар производится в определенном месте и ассоциируется с ним благодаря своей уникальности. Например, это «Ессентуки», астраханские арбузы, башкирский мёд, алтайские травы. Это, действительно, сильнейшие, конкурентоспособные бренды. Однако к регистрации НМТП предъявляются очень жесткие требования. Статус НМПТ означает, что качество продукта напрямую зависит от уникальных характеристик конкретного региона, в первую очередь — природных условий и традиционных технологий. Финальный продукт должен производиться в том же регионе, где и добывается или выращивается сырье.



Владелец патента получает значимые преимущества: он может использовать наименование товара, где хочет - на этикетке, упаковке, в рекламе, документах. Кроме того, он вправе запретить другим компаниям без такого же НМТП производить товары под его брендом.



НМПТ могут тягаться даже с федеральными компаниями. Например, производители Вологодского сливочного масла, отличающегося ореховым ароматом, до регистрации НМПТ конкурировали с такими производителями как «Вимм-Билль-Данном» и Valio. Те пытались доказать, что производить вологодское масло можно и вне Вологодской области. Судебные разбирательства длились несколько лет, но после регистрации НМПТ суд поставил точку в этом споре. Теперь под брендом «Вологодское масло» работают только семь заводов, расположенных непосредственно в Вологодской области.



На сайте Роспатента есть подробная инструкция, как зарегистрировать новый НМПТ. Помимо этого, для регистрации необходимо получить заключение уполномоченного органа. Оно подтвердит уникальность продукта. Всего в России четыре таких уполномоченных органа. Это Минздравсоцразвития, Минпромторг, Минсельхоз, Росалкогольрегулирование.



Получение подтверждения от любого министерства – непростой и довольно долгий процесс. Упростить процедуру регистрации должно новое понятие «географическое указание», которое наравне с НМПТ вводится в гражданский кодекс Государственной Думой. Для регистрации бренда по географическому указанию нужно, чтобы только одна из стадий производства, влияющая на формирование особых характеристик товара, осуществлялась в указанном регионе. Например, препараты, созданные в Санкт-Петербурге на основе алтайских трав, могут работать, используя в наименовании географическое указание «алтайский».



Второй вариант – это регистрация коллективных товарных знаков путем создания ассоциации производителей, расположенных в регионе, объединенных едиными характеристиками.



Коллективный знак может быть зарегистрирован на объединение юридических лиц. Каждый его участник получает право маркировать товары, которые он производит или реализует коллективным знаком. Ближайший пример – наши соседи мичуринские садоводы, выращивающие известные на всю страну яблоки под коллективным знаком «Мичуринские яблоки».



Третий вариант - создание товарного знака региона (знака качества). Право пользоваться товарным знаком имеют компании, чье производство находится на территории региона, и использующие региональное и отечественное сырьё и/или сырьё, произведенное в странах Таможенного союза.



Так, например, в Воронежской области действовал знак качества «Петровский стандарт», как специальный орган сертификации местных товаров. Все они проверялись в независимых лабораториях. Знак качества указывал на то, что перед покупателем – продукт от местных производителей, сделанный из качественного сырья.



Хочу отметить: регистрация бренда в любом его виде очень важна для предприятий, работающих на экспорт с Китаем. В этой ситуации важно обеспечить правовую охрану интеллектуальной собственности, так как коллеги из Поднебесной быстро копируют идею, этикетку и начинают производить дубликат.



Сегодня создание региональных брендов – молодой институт со своими вопросами и трудностями. Но когда бренды будут работать в полную силу, покупатель, видя на прилавке крымское вино, алтайское мумие, вологодское масло или башкирский мед, и непременно липецкие товары, будет на 100% уверен, что покупает оригинальную продукцию высокого качества прямиком из указанного региона.



