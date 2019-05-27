Погода в Липецке

8 минут назад

С антициклоном в Липецкую область придет сухая и теплая погода

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С антициклоном в Липецкую область придет сухая и теплая погода

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, усилится влияние антициклона, который принесет с собой хорошую погоду без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 мая - 18-19 градусов, что на 2-3 градуса выше климатической нормы, 29-30 мая — 20-22 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем составит от 24 до 29 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 25 до 27 градусов тепла.
28 мая стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1975 году – 1 градус тепла.

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