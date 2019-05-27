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В краеведческом музее открывается экспозиция о погранслужбе
28 мая 2019 года в 15:00 в Липецком областном краеведческом музее состоится открытие выставки пограничной атрибутики и знаков отличия, посвящённой 101-й годовщине Пограничных войск КГБ СССР и Пограничной службы ФСБ России.
На выставке представлены экспонаты частной коллекции генерал – майора Пограничной службы ФСБ России Комаревцева Сергея Викторовича. Посетители познакомятся с уникальной коллекцией пограничных наградных знаков и с историей развития Пограничных войск и Пограничной службы.
Дополняют выставку образцы форменной одежды пограничников, нарукавные шевроны, флаги и настенные вымпелы пограничной службы, предметы, знакомящие посетителей с оперативно-служебной деятельностью пограничников, их боевыми подвигами и повседневной службой.
Отдельными стендами представлены экспонаты, посвящённые служебно-боевой деятельности Пограничного Управления в Республике Бурятия, выполнению пограничниками интернационального долга в Демократической Республике Афганистан, а также охране Таджикско – Афганской границы, сообщили в музее.
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