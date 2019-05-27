В краеведческом музее открывается экспозиция о погранслужбе

28 мая 2019 года в 15:00 в Липецком областном краеведческом музее состоится открытие выставки пограничной атрибутики и знаков отличия, посвящённой 101-й годовщине Пограничных войск КГБ СССР и Пограничной службы ФСБ России.

В этот день в 1918 году декретом Совнаркома была учреждена пограничная охрана РСФСР. За более чем вековую историю Пограничная служба претерпела много изменений, но неизменной всегда оставалась верность долгу! Важность профессии пограничника сложно переоценить. Личный состав пограничных войск доблестно защищает суверенитет нашей Родины, первым принимает на себя удар со стороны агрессоров.



На выставке представлены экспонаты частной коллекции генерал – майора Пограничной службы ФСБ России Комаревцева Сергея Викторовича. Посетители познакомятся с уникальной коллекцией пограничных наградных знаков и с историей развития Пограничных войск и Пограничной службы.



Дополняют выставку образцы форменной одежды пограничников, нарукавные шевроны, флаги и настенные вымпелы пограничной службы, предметы, знакомящие посетителей с оперативно-служебной деятельностью пограничников, их боевыми подвигами и повседневной службой.



Отдельными стендами представлены экспонаты, посвящённые служебно-боевой деятельности Пограничного Управления в Республике Бурятия, выполнению пограничниками интернационального долга в Демократической Республике Афганистан, а также охране Таджикско – Афганской границы, сообщили в музее.

