18 и 19 мая ТРЦ «Европа» отметил свой 9 День рождения!

18 мая всех посетителей встречали зеркальные люди и живая музыка, а вот для маленьких гостей была подготовлена специальная программа.

Каждый ребёнок мог поиграть со своим любимым героем мультфильма, а затем окунуться в атмосферу «Мультстраны», которую создали ростовые куклы. Также, в этот день в ТРЦ «Европа» можно было увидеть кукольный спектакль, шоу мыльных пузырей, а также поучаствовать в мастер-классах!

19 мая уже с открытия ТРЦ «Европа» встречала своих посетителей ходулистами из Театра «Bambola», а открытием Дня рождения стало выступление друзей ТРЦ «Европа» - воспитанников танцевальных школ и студий Липецка.

Кульминацией программы стал розыгрыш автомобиля Lada xray и выступление группы “На-на».



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