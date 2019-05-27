Житель Добровского района задержан за грабеж в Липецке

26 мая в полицию обратился 35-летний гражданин с заявлением о том, что в этот день неизвестный мужчина в квартире дома по ул.Космонавтов с применением насилия открыто похитил у него сотовый телефон.



Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 24-летний житель Добровского района.



Расследование проводит ОП № 2 УМВД России по Липецку.