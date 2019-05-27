Происшествия

41 минуту назад

Житель Добровского района задержан за грабеж в Липецке

307
#грабеж
Житель Добровского района задержан за грабеж в Липецке
26 мая в полицию обратился 35-летний гражданин с заявлением о том, что в этот день неизвестный мужчина в квартире дома по ул.Космонавтов с применением насилия открыто похитил у него сотовый телефон.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 24-летний житель Добровского района.

Расследование проводит ОП № 2 УМВД России по Липецку.
307
#грабеж

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