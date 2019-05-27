Общество

сегодня, 08:00

Предприниматели из Липецка хотели сдать в металлолом действующий газопровод

9 1549
#газопровод
2
Предприниматели из Липецка хотели сдать в металлолом действующий газопровод

Липецкие бизнесмены купили газопроводную трубу в Нагайбакском районе Челябинской области, чтобы сдать ее на металл, но даже не подозревали о том, что газопровод действующий.

Как сообщает "Копейский рабочий", сейчас они не знают, что с ней делать. Тем временем труба не обслуживается и ситуация может привести к ЧП.

Оказалось, что покупателей обманули – им сказали, что газ по ней перекрывается задвижкой. За 300 тонн металлической трубы им предложили более 4 миллионов рублей. Теперь они должны деньги своим кредиторам и не знают, что делать с трубой – она питает множество домов, причем зимой многие частники и предприятия отапливаются газом.

- Мы пытались связаться с несколькими компаниями, включая «Новатэк», но там предпринимателям сообщили, что сложившаяся ситуация поставщика никоим образом не касается, - рассказал один из обманутых бизнесменов. - Уже около семи месяцев она стоит без технического обслуживания и без покраски. То есть труба, получается, взрывоопасна. 

Сейчас они намерены обратиться к правительству, чтобы предотвратить возможное ЧП и передать трубу в надежные руки. 

Фото: ОТВ
9 1549
#газопровод
2

Комментарии (9)

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1

15 минут назад
С каких пор цыган начали бизнесменами называть?
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МИРОТВОРЕЦ

17 минут назад
два колобка убогих .... поделом
ответить

Не называйте этих долбодятлов-

27 минут назад
предпринимателями. Обыкновенные барыги
ответить

Варвара

37 минут назад
Это кто на фото? Беременные итальянцы?
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Лёд

41 минуту назад
по цыганской почте весточка о "ничейном" газопроводе донеслась ? ЖУЛЬЁ ипаное !
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Такой,, бизнес,,

45 минут назад
С начала 90ых идёт стране. Раньше фабрики и заводы покупали за копейки и пилили на металлолом. Теперь и до газопроводов добрались.
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в металлолом

49 минут назад
по закону надо делать. Труба их законно? - законно. Поставщики газа отморозились? - отморозились. Ну и овощ с ними. Пускай убирают свой газ из чужой трубы. Проблемы потребителей это вопрос поставщика газа и больше ничей - все оговорено в договоре между поставщиком и потребителем.
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Костян

58 минут назад
Влипли ромалы,но не всегда же вам народ дурить.Ай на ны.
ответить

Липецк

сегодня, 08:09
Епрст, вот это бизнес, не создавать, а разрушать. Барыги. В нашей стране ни хрена не создашь ничего
ответить

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