Предприниматели из Липецка хотели сдать в металлолом действующий газопровод

Липецкие бизнесмены купили газопроводную трубу в Нагайбакском районе Челябинской области, чтобы сдать ее на металл, но даже не подозревали о том, что газопровод действующий.





Оказалось, что покупателей обманули – им сказали, что газ по ней перекрывается задвижкой. За 300 тонн металлической трубы им предложили более 4 миллионов рублей. Теперь они должны деньги своим кредиторам и не знают, что делать с трубой – она питает множество домов, причем зимой многие частники и предприятия отапливаются газом.



- Мы пытались связаться с несколькими компаниями, включая «Новатэк», но там предпринимателям сообщили, что сложившаяся ситуация поставщика никоим образом не касается, - рассказал один из обманутых бизнесменов. - Уже около семи месяцев она стоит без технического обслуживания и без покраски. То есть труба, получается, взрывоопасна.



Сейчас они намерены обратиться к правительству, чтобы предотвратить возможное ЧП и передать трубу в надежные руки.



Фото: ОТВ

Как сообщает "Копейский рабочий" , сейчас они не знают, что с ней делать. Тем временем труба не обслуживается и ситуация может привести к ЧП.Оказалось, что покупателей обманули – им сказали, что газ по ней перекрывается задвижкой. За 300 тонн металлической трубы им предложили более 4 миллионов рублей. Теперь они должны деньги своим кредиторам и не знают, что делать с трубой – она питает множество домов, причем зимой многие частники и предприятия отапливаются газом.- Мы пытались связаться с несколькими компаниями, включая «Новатэк», но там предпринимателям сообщили, что сложившаяся ситуация поставщика никоим образом не касается, - рассказал один из обманутых бизнесменов. - Уже около семи месяцев она стоит без технического обслуживания и без покраски. То есть труба, получается, взрывоопасна.Сейчас они намерены обратиться к правительству, чтобы предотвратить возможное ЧП и передать трубу в надежные руки.