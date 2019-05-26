Происшествия

55 минут назад

13-летняя девочка нашлась

1 774
#поиск пропавших
13-летняя девочка нашлась
Поиски пропавшей девочки-подростка завершены. 

Девочку нашли. 
1 774
#поиск пропавших

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