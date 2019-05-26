«Елец» упустил победу в Россоши на последних минутах

Сезон у ельчан пока не складывается.

ФК «Елец» провел второй матч за неделю и вновь не смог покинуть поле победителем. Обиднее всего, что в матче первенства СФФ «Центр» в Россоши (Воронежская область) с местным «Спартаком» ельчане вели в счете, но за минуту до конца основного времени пропустили гол, и в результате – ничья – 2:2.

Счет открытии хозяева: отличился Максим Ляоенко. Однако ельчане ответилди на это точными ударами Вадима Окорочкова в первом тайме и Сергея Курышева – во втором.

До победы оставалось совсем немного, но… на 89-й минуте Алексей Клименко заставил ельчан потерять очки. Любопытно, что «Россошь» доигрывала матч вдесятером: уже после гола вторую желтую карточку, автоматически переросшую в удаление с поля, получил Ляшенко. Но времени воспользоваться численным перевесом у «Ельца» уже не осталось.

Команда Юрия Адоньева пока не проигрывает в первенстве: на ее счету 2 победы, 2 ничьих и 4-е место в турнирной таблице. Однако, судя по всему, «Елец» и в нынешнем сезоне вряд ли сможет побороться за призовые места, а будет существовать по принципу «чтобы было». Ведь отрыв от лидирующего смоленского «Красного-СГАФКСТ» составляет уже 7 очков, а от делящих 2—е и 3-е место лискинского «Локомотива» и нововоронежского «Атома» - целых 5.

В довершение всего команда в первом же матче вылетела из Кубка СФФ «Центр», неожиданно уступив в Липецке дублерам «Металлурга» - 1:2. Липчане свой матч 5-го тура дома с калужским "Космонавтом" перенесли на 19 июня.



«Спартак» (Россошь) – ФК «Елец» -2:2 (1:1)

Голы: Ляшенко, 26 (1:0). Окорочков, 37 (1:1). Курышев, 55 (1:2). Клименко, 89 (2:2).

«Спартак»: 34. Дубровин (к). 4. Клименко. 5. Коломейченко. 2. Сысоев (12. Понин, 83). 19. Бозюков. 3. О.Сулейманов (22. Карлащук, 87). 7. А.Азаров. 20. Иконников (10. Кунахов, 81). 17. А.Комаров (11. Андриевский, 65). 14. Болгов (18. Д.Гладких, 73). 9. Ляшенко.

ФК «Елец»: 16. Баженов (к). 14. Кривоносов (17. Бацевичус, 31). 28. А.А.Ролдугин. 11. М.Иванов. 4. Хмелевской. 7. Чечурин (19. Элларян, 39; 18. Марушко, 69). 15. Окорочков. 21. Головкин. 8. Курышев. 27. Карпухин. 9. Ал-р Молодцов.

Предупреждения: Ляшенко, 7. Бозюков, 18. О.Сулейманов, 44. Головкин, 88. Удаление: Ляшенко, 90+ (2ж.).

Судьи А.Стрелков, Д.Джабборов, Б.Заковинько (все - Курск). Инспектор А.Пешков (Воронеж).

25 мая. Россошь. Стадион Спартак. 300 зрителей.