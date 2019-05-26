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В НАТО призвали Россию вернуть Украине моряков и военные корабли

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В пресс-службе альянса подчеркнули, что не видят оснований для использования Москвой военной силы против украинских кораблей

НАТО продолжает призывать Россию вернуть Украине задержанных моряков и военные корабли. Об этом  ТАСС сообщили в пресс-службе альянса в воскресенье, комментируя решение Международного трибунала по морскому праву ООН (МТМП).

"НАТО многократно заявляла, что не видит оснований для использования Россией военной силы против украинских кораблей и военных моряков. Мы вновь призываем РФ незамедлительно освободить украинских моряков и вернуть корабли", - сообщили в пресс-службе.

Международный трибунал по морскому праву ООН в субботу постановил, что РФ должна освободить украинских моряков и вернуть суда Украине. Также обе стороны в рамках этого постановления должны до 25 июня предоставить в трибунал отчеты об инциденте в Керченском проливе. Ранее Москва уведомила трибунал о том, что не будет участвовать в слушаниях, так как, с точки зрения российской стороны, у МТМП нет юрисдикции для рассмотрения керченского инцидента.
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