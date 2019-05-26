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29 минут назад

Иран пообещал «отправить на дно» корабли США в случае их «первой ошибки»

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Тегеран предостерег авианосцы США, находящиеся в Персидском заливе, от ошибочных действий. В противном случае корабли будут потоплены с помощью секретного оружия, уверяют в Иране

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани пригрозил Соединенным Штатам «отправить на дно» Персидского залива их авианосцы вместе в экипажами и самолетами в случае, если те «совершат свою первую ошибку». Слова Корбани приводит телеканал Al-Mayadeen.

По его словам, Иран может сделать это, используя «всего две ракеты, свое новое секретное оружие». Что именно это за оружие, он не уточнил. «Мудрые американцы и опытные лидеры не позволят экстремистским элементам вступить в войну с Ираном», — добавил советник.

Источник: www.rbc.ru
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