29 минут назад
Иран пообещал «отправить на дно» корабли США в случае их «первой ошибки»
Тегеран предостерег авианосцы США, находящиеся в Персидском заливе, от ошибочных действий. В противном случае корабли будут потоплены с помощью секретного оружия, уверяют в Иране
По его словам, Иран может сделать это, используя «всего две ракеты, свое новое секретное оружие». Что именно это за оружие, он не уточнил. «Мудрые американцы и опытные лидеры не позволят экстремистским элементам вступить в войну с Ираном», — добавил советник.
Источник: www.rbc.ru