31 минуту назад
Дан старт главному забегу «Липецкого полумарафона»
В 9.50 с Соборной площади отправились в путь участники двух главных забегов «Липецкого полумарафона» - на 21,1 км и на 10 км.
Старту предшествовала разминка, которую с установленной на Соборной площади сцены, провели 2-кратная олимпийская чемпионка по гимнастике Елена Замолодчикова, 2-кратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова.
Чуть позже стартуют участники забега на 3 км.
В «Липецком полумарафона» принимают участие 2 тыс человек, не только из нашего региона, но и гости Москвы Воронежа, Тулы и других городов.
По случаю проведения мероприятия центр города перекрыт для автомобильного и автобусного движение. Оцепление снимут приблизительно в полдень, когда финишируют все участники и на Соборной площади начнется подведение итогов и награждение победителей.
Ливень с лягушками , ты где???
Ж/д вокзал
Копчёный Бубалех
Возмущению нет предела!!