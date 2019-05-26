Общество

31 минуту назад

Дан старт главному забегу «Липецкого полумарафона»

3 606
#липецкий полумарафон
Дан старт главному забегу «Липецкого полумарафона»

В 9.50 с Соборной площади отправились в путь участники двух главных забегов «Липецкого полумарафона» - на 21,1 км и на 10 км.

В забеге на «десятку» принимает участие врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Перед стартом он обратился с приветственной речью, в которой отметил, что независимости от показанного на дистанции времени, каждый участник уже является победителем.

Старту предшествовала разминка, которую с установленной на Соборной площади сцены, провели 2-кратная олимпийская чемпионка по гимнастике Елена Замолодчикова, 2-кратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова.
Чуть позже стартуют участники забега на 3 км. 

В «Липецком полумарафона» принимают участие 2 тыс человек, не только из нашего региона, но и гости Москвы Воронежа, Тулы и других городов.

По случаю проведения мероприятия центр города перекрыт для автомобильного и автобусного движение. Оцепление снимут приблизительно в полдень, когда финишируют все участники и на Соборной площади начнется подведение итогов и награждение победителей.



img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
3 606
#липецкий полумарафон

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ливень с лягушками , ты где???

34 секунды назад
Дай покоя ,от этих дураков!!!
ответить

Ж/д вокзал

3 минуты назад
Падлы путинские ,дайте поспать, твари ...,Визга вони.... и все дешёвка!.
ответить

Копчёный Бубалех

7 минут назад
я вылупил глазе и побегил, и наверно победю!
ответить

Возмущению нет предела!!

11 минут назад
Нет слов, чтобы описать возмущение, когда ты едешь на работу с новых районов в сторону Быханова сада, а центр перекрыт, да так, что добраться вообще не представляется возможным, кроме как на такси - дорого и окольными путями, либо пешком от центрального рынка.
ответить

Еще в рубрике

Полумарафон в Липецке: что за кадром
#полумарафон
11
Полумарафон в Липецке: что за кадром

сегодня, 09:14

Общество
В Липецке стартовал полумарафон
#полумарафон
9
В Липецке стартовал полумарафон

сегодня, 09:00

Общество
В Липецке перекрыт участок проспекта Победы до конца лета
#ремонт дороги #площадь Победы
14
В Липецке перекрыт участок проспекта Победы до конца лета

сегодня, 08:08

Общество
Пешеход не трамвай – обойдет? (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
45
Пешеход не трамвай – обойдет? (ФОТО)

вчера, 15:48

Общество
Вся «Игра престолов» за одну минуту, зоопарк из близнецов, и молодежные банды времен нацизма
#посмотреть_почитать
3
Вся «Игра престолов» за одну минуту, зоопарк из близнецов, и молодежные банды времен нацизма

вчера, 10:39

Общество
Липецкие школьники не жалуют французский язык
#ОГЭ #экзамены
52
Липецкие школьники не жалуют французский язык

24.05.2019 21:49

Общество