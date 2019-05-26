Дан старт главному забегу «Липецкого полумарафона»

В 9.50 с Соборной площади отправились в путь участники двух главных забегов «Липецкого полумарафона» - на 21,1 км и на 10 км.

В забеге на «десятку» принимает участие врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Перед стартом он обратился с приветственной речью, в которой отметил, что независимости от показанного на дистанции времени, каждый участник уже является победителем.



Старту предшествовала разминка, которую с установленной на Соборной площади сцены, провели 2-кратная олимпийская чемпионка по гимнастике Елена Замолодчикова, 2-кратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова.

Чуть позже стартуют участники забега на 3 км.



В «Липецком полумарафона» принимают участие 2 тыс человек, не только из нашего региона, но и гости Москвы Воронежа, Тулы и других городов.



По случаю проведения мероприятия центр города перекрыт для автомобильного и автобусного движение. Оцепление снимут приблизительно в полдень, когда финишируют все участники и на Соборной площади начнется подведение итогов и награждение победителей.







