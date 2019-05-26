47 минут назад
Reuters узнал об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии
Это произошло после того, как на недавних встречах рабочей группы Анкара не смогла убедить Россию прекратить наступление на повстанцев в Идлибе, сообщают источники Reuters
По данным собеседников из числа представителей оппозиции, Турция нарастила поставки после того, как не смогла убедить Россию на недавних встречах совместной рабочей группы, что ей следует прекратить эскалацию, чтобы предотвратить поток беженцев в Турцию.
Источник: www.rbc.ru