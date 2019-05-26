В России

50 минут назад

В Подмосковье таксист устроил стрельбу из пулемета во дворе жилого дома, пишут СМИ

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В подмосковном Одинцове, в микрорайоне Новая Трехгорка таксист открыл стрельбу из пулемета во дворе жилого дома. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

Во дворе дома произошел конфликт. В какой-то момент таксист достал из багажника пулемет и начал стрелять. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили факт стрельбы из травматического оружия. В результате пострадал один человек. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание стрелявшего.

Источник: www.znak.com

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