В Подмосковье таксист устроил стрельбу из пулемета во дворе жилого дома, пишут СМИ

В подмосковном Одинцове, в микрорайоне Новая Трехгорка таксист открыл стрельбу из пулемета во дворе жилого дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Во дворе дома произошел конфликт. В какой-то момент таксист достал из багажника пулемет и начал стрелять.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили факт стрельбы из травматического оружия. В результате пострадал один человек. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание стрелявшего.

Источник: www.znak.com