В мире

52 минуты назад

Французский депутат призвал «покончить с антироссийской истерией»

142

Депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал «покончить с антироссийской истерией» и нормализовать отношения с Москвой.

Такую проблему политик поднял в своём запросе министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану. Обращение, с текстом которого ознакомился RT, опубликовано на сайте Национального собрания. 

Французский депутат Жозе Эврар обращает внимание на результаты расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы произошедшем «российском вмешательстве» в избирательный процесс в Соединённых Штатах в 2016 году. Он подчёркивает, что Мюллер не нашёл доказательств сговора между Москвой и президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечает Эврар, хотя «вмешательство» и не являлось для Евросоюза причиной введения санкций против России, эта история, по его мнению, могла повлиять на решение Брюсселя продлить ограничения.

«Если предполагаемое «российское вмешательство» в американские выборы не было единственным мотивом принятия западными державами антироссийских мер, порождённое им подозрение всё равно во многом послужило оправданием для санкций ЕС и их продления», — отметил парламентарий.

Он также призвал отказаться от антироссийских санкций, которые вредят экономике Франции, и возобновить диалог с Москвой.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции? Он (Эврар. — RT) спрашивает его (министра Европы и иностранных дел. — RT), не пора ли Франции проявить инициативу, чтобы вновь завязать диалог и возобновить торговлю с Россией», — говорится в запросе.

Как пояснил ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, действия французского депутата говорят о нежелании некоторых политиков в ЕС сохранять антироссийские санкции.

«Заявление свидетельствует о том, что многие в Европе задумываются над тем, сколько ещё можно поддерживать ни к чему не ведущие санкции. Эти ограничения никак не способствуют производству и никак не улучшают политическую обстановку. Более того, они никак не способны поменять линию Москвы», — пояснил он в разговоре с RT.

142

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Иран пообещал «отправить на дно» корабли США в случае их «первой ошибки»
Иран пообещал «отправить на дно» корабли США в случае их «первой ошибки»

27 минут назад

В мире
Reuters узнал об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии
Reuters узнал об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии

47 минут назад

В мире
Открытие на Плутоне изменит жизнь на Земле?
#Плутон #океан #космос
Открытие на Плутоне изменит жизнь на Земле?

24.05.2019 12:49

В мире
Тереза Мэй объявила о своей отставке
#отставка #Мэй #Великобритания
Тереза Мэй объявила о своей отставке

24.05.2019 12:29

В мире
Потап и Настя Каменских поженились
#Потап #свадьба
Потап и Настя Каменских поженились

24.05.2019 12:18

В мире
Киев за переговоры с Россией
#переговоры #Украина #Донбасс
Киев за переговоры с Россией

24.05.2019 12:11

В мире