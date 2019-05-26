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Французский депутат призвал «покончить с антироссийской истерией»
Депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал «покончить с антироссийской истерией» и нормализовать отношения с Москвой.
Французский депутат Жозе Эврар обращает внимание на результаты расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы произошедшем «российском вмешательстве» в избирательный процесс в Соединённых Штатах в 2016 году. Он подчёркивает, что Мюллер не нашёл доказательств сговора между Москвой и президентом США Дональдом Трампом.
Как отмечает Эврар, хотя «вмешательство» и не являлось для Евросоюза причиной введения санкций против России, эта история, по его мнению, могла повлиять на решение Брюсселя продлить ограничения.
«Если предполагаемое «российское вмешательство» в американские выборы не было единственным мотивом принятия западными державами антироссийских мер, порождённое им подозрение всё равно во многом послужило оправданием для санкций ЕС и их продления», — отметил парламентарий.
Он также призвал отказаться от антироссийских санкций, которые вредят экономике Франции, и возобновить диалог с Москвой.
«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции? Он (Эврар. — RT) спрашивает его (министра Европы и иностранных дел. — RT), не пора ли Франции проявить инициативу, чтобы вновь завязать диалог и возобновить торговлю с Россией», — говорится в запросе.
Как пояснил ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, действия французского депутата говорят о нежелании некоторых политиков в ЕС сохранять антироссийские санкции.
«Заявление свидетельствует о том, что многие в Европе задумываются над тем, сколько ещё можно поддерживать ни к чему не ведущие санкции. Эти ограничения никак не способствуют производству и никак не улучшают политическую обстановку. Более того, они никак не способны поменять линию Москвы», — пояснил он в разговоре с RT.