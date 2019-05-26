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56 минут назад

Ядерный центр НИИ экспериментальной физики заказал 76 икон Серафима Саровского со стразами

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Ядерный центр НИИ экспериментальной физики заказал 76 икон Серафима Саровского со стразами

Расположенный в Нижегородской области центр разместил контракт на сайте госзакупок.

Как сообщает местное издание «В городе N», в заявке также значатся картины и книги. Общая сумма контракта составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Отмечается, что также в контракт включены пластиковые пакеты с логотипом НИИ стоимостью 119 рублей за штуку. 

Представитель центра в разговоре с «Новой газетой» отказался комментировать цели закупки икон, но уточнил, что это сувенирная продукция.  

Источник: govoritmoskva.ru

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