В России
56 минут назад
Ядерный центр НИИ экспериментальной физики заказал 76 икон Серафима Саровского со стразами
Расположенный в Нижегородской области центр разместил контракт на сайте госзакупок.
Как сообщает местное издание «В городе N», в заявке также значатся картины и книги. Общая сумма контракта составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей.
Отмечается, что также в контракт включены пластиковые пакеты с логотипом НИИ стоимостью 119 рублей за штуку.
Представитель центра в разговоре с «Новой газетой» отказался комментировать цели закупки икон, но уточнил, что это сувенирная продукция.
Источник: govoritmoskva.ru
Отмечается, что также в контракт включены пластиковые пакеты с логотипом НИИ стоимостью 119 рублей за штуку.
Представитель центра в разговоре с «Новой газетой» отказался комментировать цели закупки икон, но уточнил, что это сувенирная продукция.
Источник: govoritmoskva.ru