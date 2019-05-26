В Липецке перекрыт участок проспекта Победы до конца лета

Сегодня ночью были установлены заградительные блоки и установлены аншлаги, предупреждающие о ремонте.

Некоторые и таксисты высаживают клиентов, приехавших на автовокзал сразу на кольцевой.



Не знаешь, правильно еду, - спрашивают друг у друга некоторые водители автобусов, так как заезжают на автовокзал под «кирпич».



Напомним, ремонт дорожного покрытия площади Победы продлится все лето.

