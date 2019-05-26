Общество

39 минут назад

В Липецке перекрыт участок проспекта Победы до конца лета

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#ремонт дороги #площадь Победы
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В Липецке перекрыт участок проспекта Победы до конца лета

Сегодня ночью были установлены заградительные блоки и установлены аншлаги, предупреждающие о ремонте.

Некоторые и таксисты высаживают клиентов, приехавших на автовокзал сразу на кольцевой.

Не знаешь, правильно еду, - спрашивают друг у друга некоторые водители автобусов, так как заезжают на автовокзал под «кирпич».

Напомним, ремонт дорожного покрытия площади Победы продлится все лето.
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#ремонт дороги #площадь Победы
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Комментарии (5)

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Ужас

13 минут назад
Как обычно протелятся и не успеют до конца лета. Это до декабря протянется!
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Ходун Лодыженский

14 минут назад
Пойду пройдусь по проспекту .
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Гость

14 минут назад
Написали бы хоть какой участок
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кокс

20 минут назад
А что у нас на Муз Училище будет всего одна полоса на лево ??? с рукой на сердце ждем понедельника.
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21 микр

32 минуты назад
Все едет по второстепенной дороге объезжая проспект нужно поделить по полам что бы чужие не ехали через наши окна.
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