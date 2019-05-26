Общество
39 минут назад
В Липецке перекрыт участок проспекта Победы до конца лета
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Сегодня ночью были установлены заградительные блоки и установлены аншлаги, предупреждающие о ремонте.
Некоторые и таксисты высаживают клиентов, приехавших на автовокзал сразу на кольцевой.
Не знаешь, правильно еду, - спрашивают друг у друга некоторые водители автобусов, так как заезжают на автовокзал под «кирпич».
Напомним, ремонт дорожного покрытия площади Победы продлится все лето.
Не знаешь, правильно еду, - спрашивают друг у друга некоторые водители автобусов, так как заезжают на автовокзал под «кирпич».
Напомним, ремонт дорожного покрытия площади Победы продлится все лето.
5 1046
Ужас
Ходун Лодыженский
Гость
кокс
21 микр