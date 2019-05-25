«Застывшее время»: полет на параплане рядом с заброшенной деревней

Сто лет назад в этой деревне жили почти тысяча человек.



Деревня Танеевка Елецкого района ведёт свою историю с XVIII века. Впервые селение упоминается в «Экономических примечаниях Елецкого уезда» в 1778 году. Тогда здесь было 19 дворов. Село назвали по фамилии владельца.



По данным переписи населения 1926 года, в Танеевке жили почти 700 человек. До начала Великой Отечественной войны жителями деревни числились 773 человека.



Во время Всероссийской переписи населения 2010 года здесь был последний житель. Теперь коренных танеевцев не осталось, на лето сюда приезжают дачники.



В двух километрах от заброшенного села стоит Смоленская церковь. Раньше храм Смоленской иконы Божией Матери относился к селу Богородицкое-Стрельниково. Хотя церковь не действующая, в ней в закрытом помещении хранятся иконы. Архитектура здания продумана так, что в свете заходящего солнца кажется, будто на стенах храма горят светильники.



По дороге в Танеевку на одном из полей мы повстречали парапланеристов. Поднявшись на воздух, мы смогли посмотреть на окрестности заброшенного села с высоты птичьего полёта.

