Розыск убийцы дальнобойщика привел ростовских оперативников в Липецкую область

Водителя грузовика расстреляли на трассе «Дон».

23 мая в Липецкой области задержали подозреваемого в убийстве дальнобойщика, совершенном неподалеку от города Шахты. Эту информацию GOROD48 подтвердили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.Как сообщает издание 161.ru , для задержания 56-летнего уроженца села Старый Копыл Лебедянского района в Липецкую область прибыли оперативники уголовного розыска из Ростовской области.

Убийство произошло 28 апреля 2019 года на трассе М-4 «Дон». Большегруз с грузинскими номерами направлялся в сторону Москвы и сломался у поворота к городу Шахты Ростовской области. Когда водитель разбирался с поломкой, в несколько раз выстрелил мужчина в желтом жилете и с рюкзаком за спиной. Затем убийца скрылся в лесополосе. Позже выяснилось, что преступник попал на записи видеокамер.



