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Розыск убийцы дальнобойщика привел ростовских оперативников в Липецкую область

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#убийство
Розыск убийцы дальнобойщика привел ростовских оперативников в Липецкую область

Водителя грузовика расстреляли на трассе «Дон».

23 мая в Липецкой области задержали подозреваемого в убийстве дальнобойщика, совершенном неподалеку от города Шахты. Эту информацию GOROD48 подтвердили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Как сообщает издание  161.ru, для задержания 56-летнего уроженца села Старый Копыл Лебедянского района в Липецкую область прибыли оперативники уголовного розыска из Ростовской области. 

Убийство произошло 28 апреля 2019 года на трассе М-4 «Дон». Большегруз с грузинскими номерами направлялся в сторону Москвы и сломался у поворота к городу Шахты Ростовской области. Когда водитель разбирался с поломкой, в несколько раз выстрелил мужчина в желтом жилете и с рюкзаком за спиной. Затем убийца скрылся в лесополосе. Позже выяснилось, что преступник попал на записи видеокамер.




3 860
#убийство

Комментарии (3)

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Дуся

6 минут назад
Чему удивляться, если в Студгородке, 26, малолетний Ярик обещал зарезать одноклассника из школы на 15 мкр. "Я его зарежу, -заявил семилетка! Кого,- спросила бабка Марина?- одноклассника! Тише, тише, и Маринка втолкнула внука в квартиру. Но соседи слышали, подтвердят. Подтвердит и полиграф. Алка нагуляла и не занимается им. Бегает Ярик, кричит оскорбления в окна! Матюкается. Деда сосед дважды привлекал к суду за побои. 5 раз их навещала полиция. Агрессивная семейка. Вырву глаза- грозила Маринка соседу. Выгрызу кадык- угрожал Толик. И это 70- летние пенсионеры. Откуда столько злобы в жильцах последнего подъезда на 5 этаже. Жесть!
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Студгородок, 26

48 минут назад
Опять липчане. Везде липчане. Криминальная область
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xxx

49 минут назад
Липецк очень злой город.
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