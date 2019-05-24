Происшествия

сегодня, 18:56

Липчанин разбил голову курьеру доставки, а тот выстрелил в него из травматического пистолета

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#стрельба #ранение
Липчанин разбил голову курьеру доставки, а тот выстрелил в него из травматического пистолета

Инцидент произошел около часа назад на улице Стаханова

В Липецке около 17.00 был введен план "Перехват" по поиску автомобиля "Митсубиси Аутлендер".  На улице Стаханова, у дома №22 водитель автомобиля выстрелил в мужчину. Полиция вскоре задержала стрелявшего.

Как сообщили GOROD48  в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, произошел конфликт между курьером доставки и клиентом.

Курьер опоздал на полчаса и клиент набросился на него с кулаками, разбив ему голову. Курьер бросился наутек. Клиент - за ним. Догнав курьера у машины, мужчина повис на ее двери, тогда курьер достал травматический пистолет, выстрелил в клиента и уехал. Но вскоре был задержан.

В данный момент и курьер, и его клиент находятся в травмпункте. После оказания помощи их ждут объяснения с полицией. 

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#стрельба #ранение

Комментарии (14)

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Курье.

9 минут назад
Извини меня клиент теперь с меня два вибратора и надувная телка.
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Вот у тебя , Когда не копья не будет ?

25 минут назад
#ОпишитеЛипецкоднимсловом, Помогите, за мной гонится Путин..., он преследует меня всегда и везде..., пойду в палату к Наполеону спрячусь у него!..
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Викторм

26 минут назад
Помогите, за мной гонится Путин..., он преследует меня всегда и везде..., пойду в палату к Наполеону спрячусь у него!.
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Нужно клиента привлечь уюк ответственности

27 минут назад
Ска урод тупорылый. Почему у нас к людям работающим в сфере обслуживания такое свинское отношение, то есть к таксиста, официанта, бариста, курьерами, что каждая шваль обоссаная считает что может себя вести по хамски или вообще как в этом случае напасть . Правильно сделал что выстрелил в этого уе... пана обоссатого. Психам ме то в психушке а не с нормальными людьми.
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путлер капут

30 минут назад
Их бы энергию, да в правильное русло!
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Сельдерей не растет на Елецком.

31 минуту назад
Использование травматического пистолета оправдано,это самооборона.
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Вот у тебя , Когда не копья не будет ?

35 минут назад
#ОпишитеЛипецкоднимсловом, Вот тогда поглядим какая будет ломка ,от Путина !.
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#ОпишитеЛипецкоднимсловом

40 минут назад
мдаа.. а вот в этом случае у меня слов нет.. интересно, чего доставлял курьер? у клиента ломка?
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Викторм

42 минуты назад
Ну вот она развязка гражданской войны , наконец- то !,Вставай страна огромная ,вставай на смертный бой, С путинской силой тёмную ,с проклятую ордой !.
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Сельдерей не растет на Елецком.

43 минуты назад
Два дебила это сила. Но больше клиент дебил.
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