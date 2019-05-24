Происшествия
сегодня, 18:56
Липчанин разбил голову курьеру доставки, а тот выстрелил в него из травматического пистолета
Инцидент произошел около часа назад на улице Стаханова
В Липецке около 17.00 был введен план "Перехват" по поиску автомобиля "Митсубиси Аутлендер". На улице Стаханова, у дома №22 водитель автомобиля выстрелил в мужчину. Полиция вскоре задержала стрелявшего.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, произошел конфликт между курьером доставки и клиентом.
Курьер опоздал на полчаса и клиент набросился на него с кулаками, разбив ему голову. Курьер бросился наутек. Клиент - за ним. Догнав курьера у машины, мужчина повис на ее двери, тогда курьер достал травматический пистолет, выстрелил в клиента и уехал. Но вскоре был задержан.
В данный момент и курьер, и его клиент находятся в травмпункте. После оказания помощи их ждут объяснения с полицией.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, произошел конфликт между курьером доставки и клиентом.
Курьер опоздал на полчаса и клиент набросился на него с кулаками, разбив ему голову. Курьер бросился наутек. Клиент - за ним. Догнав курьера у машины, мужчина повис на ее двери, тогда курьер достал травматический пистолет, выстрелил в клиента и уехал. Но вскоре был задержан.
В данный момент и курьер, и его клиент находятся в травмпункте. После оказания помощи их ждут объяснения с полицией.
Курье.
Вот у тебя , Когда не копья не будет ?
Викторм
Нужно клиента привлечь уюк ответственности
путлер капут
Сельдерей не растет на Елецком.
Вот у тебя , Когда не копья не будет ?
#ОпишитеЛипецкоднимсловом
Викторм
Сельдерей не растет на Елецком.