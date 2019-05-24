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Липецкая вечЁрка: девочка-маугли, завод Порошенко и жестокая забота

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: девочка-маугли, завод Порошенко и жестокая забота

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 24 мая.

Сотню комментариев читатели оставили под новостью «Евгения Уваркина побывала в логове липецкой девочки-маугли». «Выйдя из этой квартиры, Евгения Уваркина разводит руками. Будучи мамой шести детей, и.о. главы Липецка признается, что впервые попала в такую ситуацию, когда не знает, что делать. Очевидно, без суда о лишении родителей младшего ребенка родительских прав не обойтись: специалисты управления опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города уже обратились с соответствующим иском к Фемиде».

Липчане уделили внимание ООО «Лакигрейн». С этого предприятия через суд требуют 51 млн рублей. Казалось бы, обыденная история из бизнеса. Если бы не одно «но». «Лакигрейн» приписывают бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Также пользователи интересовались историей про жестокое обращение с пожилой женщиной. 23 мая в социальных сетях и в эфирах федеральных телеканалов появился видеоролик о жестоком обращении сиделки с подопечной в Ельце. На кадрах зафиксирован момент кормления беспомощной женщины, при котором сиделка насильно заставляет пенсионерку принимать пищу, неоднократно бьет её руками и ложкой по лицу.

Свою долю внимания получил новый вид автохамства. Проезд на красный свет и подобные нарушения рядом не стоят со «смекалкой» водителя внедорожника. Человек за рулем «Фольксвагена» объехал пробку на улице Циолковского прямо по газону.
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#обзор #события #вечёрка

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