Происшествия

34 минуты назад

Липецк - среди городов-лидеров по угонам автомобилей

3 292
#угон #рейтинг
Липецк - среди городов-лидеров по угонам автомобилей

Липецк вошел в десятку российских городов, в которых чаще всего угоняют машины

Автостраховщики составили рейтинг городов по количеству похищенных автомобилей на основе обращений владельцев за 2017 и 2018 годы.

На первом месте тот же город, что и в прошлом году: по количеству угнанных машин лидирует Санкт-Петербург. В первую тройку также входят Хабаровск и Калуга. Москва находится лишь на пятой строчке, сообщает autorambler.ru.

В десятку попал и Липецк. Наш город на 9 месте.

Топ-10 городов по количеству угонов:

1.Санкт-Петербург (0,33%);
2.Хабаровск (0,17%);
3.Калуга (0,13%);
4.Новосибирск (0,12%);
5.Москва (0,11%);
6.Тверь (0,10%);
7.Иркутск (0,09%);
8.Екатеринбург (0,08%);
9.Липецк (0,07%);
10.Пермь (0,06%).


3 292
#угон #рейтинг

Комментарии (3)

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17 минут назад
В США угонов вообще нет,3-4угона в год это куйня
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Сергей 13

18 минут назад
Это статистика.В ней жигули,угнанные цыганами в скупку металлолома.
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Серый

20 минут назад
Мы горды за бездействие полиции.
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