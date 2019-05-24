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34 минуты назад
Липецк - среди городов-лидеров по угонам автомобилей
Липецк вошел в десятку российских городов, в которых чаще всего угоняют машины
Автостраховщики составили рейтинг городов по количеству похищенных автомобилей на основе обращений владельцев за 2017 и 2018 годы.
На первом месте тот же город, что и в прошлом году: по количеству угнанных машин лидирует Санкт-Петербург. В первую тройку также входят Хабаровск и Калуга. Москва находится лишь на пятой строчке, сообщает autorambler.ru.
В десятку попал и Липецк. Наш город на 9 месте.
Топ-10 городов по количеству угонов:
1.Санкт-Петербург (0,33%);
2.Хабаровск (0,17%);
3.Калуга (0,13%);
4.Новосибирск (0,12%);
5.Москва (0,11%);
6.Тверь (0,10%);
7.Иркутск (0,09%);
8.Екатеринбург (0,08%);
9.Липецк (0,07%);
10.Пермь (0,06%).
На первом месте тот же город, что и в прошлом году: по количеству угнанных машин лидирует Санкт-Петербург. В первую тройку также входят Хабаровск и Калуга. Москва находится лишь на пятой строчке, сообщает autorambler.ru.
В десятку попал и Липецк. Наш город на 9 месте.
Топ-10 городов по количеству угонов:
1.Санкт-Петербург (0,33%);
2.Хабаровск (0,17%);
3.Калуга (0,13%);
4.Новосибирск (0,12%);
5.Москва (0,11%);
6.Тверь (0,10%);
7.Иркутск (0,09%);
8.Екатеринбург (0,08%);
9.Липецк (0,07%);
10.Пермь (0,06%).
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Сергей 13
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