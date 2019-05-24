Происшествия
55 минут назад
Липчанин задержан на российско-украинской границе за попытку провоза 7 тысяч утят
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Липчанин задержан пограничниками в Грайворонском районе Белгородской области
Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям на погранпункте в Грайворонском районе Белгородской области задержан житель Липецкой области, который вез с Украины 7 тысяч домашних утят.
Документов на птицу у него не было. По признанию липчанина, птицу он вез для дальнейшей перепродажи.
Фото: rtp.expert
Документов на птицу у него не было. По признанию липчанина, птицу он вез для дальнейшей перепродажи.
Фото: rtp.expert
2 338
Мотя
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