Липчанин задержан на российско-украинской границе за попытку провоза 7 тысяч утят

Липчанин задержан пограничниками в Грайворонском районе Белгородской области

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Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям на погранпункте в Грайворонском районе Белгородской области задержан житель Липецкой области, который вез с Украины 7 тысяч домашних утят.Документов на птицу у него не было. По признанию липчанина, птицу он вез для дальнейшей перепродажи.