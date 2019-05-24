Происшествия

55 минут назад

Липчанин задержан на российско-украинской границе за попытку провоза 7 тысяч утят

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#граница #задержание
Липчанин задержан на российско-украинской границе за попытку провоза 7 тысяч утят

Липчанин задержан пограничниками в Грайворонском районе Белгородской области

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям на погранпункте в Грайворонском районе Белгородской области задержан житель Липецкой области, который вез с Украины 7 тысяч домашних утят.

Документов на птицу у него не было. По признанию липчанина, птицу он вез для дальнейшей перепродажи.

Фото: rtp.expert




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#граница #задержание

Комментарии (2)

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Мотя

4 минуты назад
А что внутри уток? Что он туда напихал? Помню, как при обмене рублей в конце 80, деньги теряли в цене тысячу раз. И тетка привезла в Липецк утку дочери. А внутри устаревшая большая сумма. Копила всю жизнь. А дочь ей эту утку кинула в морду со словами: я голодала с семьей, а ты накопила столько денег! Ненавижу!
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Человек

34 минуты назад
Россиян накормить , Но Путин этого не позволит !.
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