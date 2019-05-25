Общество
50 минут назад
Вся «Игра престолов» за одну минуту, зоопарк из близнецов, и молодежные банды времен нацизма
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Привет вам, дорогие читатели! Еще в среду вы предчувствовали скорое наступление выходных, в четверг вы их планировали, а в пятницу вылетели с работы с таким ощущением, словно за спиной у вас разворачиваются два огромных крыла. Тело, разум и чувства требуют пищи, фантазия тоже нуждается в подогреве. Сегодня у нас в программе: гаражный рок, фанатское видео «Игры престолов», странная история жизни канадских сестер-пятерняшек, рассказ о бунтарских подростковых бандах Германии в эпоху Гитлера.
Ударим по струнам
Когда два чудика решают играть рок-н-ролл и делает это искренне, велика вероятность, что получится какая-нибудь ерунда. Но есть и чудесный шанс – а вдруг они не только самонадеянны, но и талантливы и потому найдут понимание у публики?
Вот примерно что-то такое подумали мы, пожив немножко в клипе американской группы The Black Keys. Им и выпал такой уникальный шанс – они лабают и получают от этого удовольствие, а мы слушаем и качаем головами: а ничего! Вполне!
Вся «Игра престолов за одну минуту
Фанаты «Игры престолов» смонтировали ролик из самых запоминающихся моментов всех эпизодов сериала. Каждый из фрагментов длиться всего одну секунду, все они расставлены в хронологическом порядке.
Жареное молоко
Иногда хочется совершить нечто сумасбродное. Порвать шаблоны, так сказать. Смазать карту будней, плеснувши краску из стакана. Да вот хотя бы молоко поджарить, например. Между прочим, это очень вкусный десерт. Да, нездоровый. Зато оригинальный. И потом – не каждый же день мы молоко жареное едим. Но вот иногда, на выходных, позволяем себе немного безумства.
«Дорогие» девочки
«Детство американских пятерняшек Дионн больше напоминало реалити-шоу. В 30-е годы XX века они были известны на весь мир. Посмотреть, как они живут в специально построенном доме, каждый год приезжали несколько миллионов человек. Сами девочки никогда не видели посетителей и практически не выходили за забор городка, где для них создали идеальный мир».
Онлайн-журнал «Мел» рассказывает необычную историю жизни пятерых девочек-близняшек, родившихся в обычной семье и ставших «живыми экспонатами» для туристов волей канадских властей: «Зоопарк из близнецов. История сестёр Дионн — самых известных пятерняшек в мире».
По большому счету, это был прообраз реалити-шоу: пятеро близняшек, изъятые органами опеки у родителей, воспитывались в некоем идеальном мире, и за этим мог за деньги понаблюдать любой желающий.
«Жизнь девочек была расписана по минутам. Каждое утро их одевали, давали апельсиновый сок и рыбий жир и вели на завивку волос. После утренней молитвы завтракали и гуляли на игровой площадке. Днём занимались в школе, причём расписание менялось каждый месяц. Вечером — купание, ужин и вечерняя молитва», - цитата из источника.
Естественно, однажды чудо-девочки стали совершеннолетними, а потом – взрослыми. Их судьбы сложились по-разному. Материал сопровождается видеофайлами из жизни знаменитых пятерняшек.
«Заводной апельсин» эпохи фюрера
Неформалы Третьего рейха – неужели были и такие? Оказывается, были. Если уж подростки решили бунтовать, то Гитлер, норовивший построить в зигующие ряды даже малышей, был идеальным объектом для проявления юношеского свободолюбия и нигилизма.
«У них были извращенные и беспокойные лица хулиганов с очень странными головными уборами: черными или серыми «чаплинскими» котелками, шляпами для пожилых женщин с поднятыми полями, украшенными страусиными перьями и медалями», — описывал встречу с молодыми берлинцами французский анархист Даниэль Герен в 1932 году». Что-то напоминает, правда? Особенно когда речь заходит о странных шляпах – такое было в книге Берджеса «Заводной апельсин».
«Пираты Эдельвейса», «Навахос», банда «Шамбеко» - такое названия носили подростковые криминальные группировки в фашистской Германии. Они слушали джаз, носили пеструю одежду в пику серо-коричневой униформе, и конечно, вступали в стычки с патрулями «Гитлерюгенда». А что было дальше – читайте на образовательном портале WAS: «Хулиганы против «Гитлерюгенда».
Мы желаем вам отличных выходных!
Ударим по струнам
Когда два чудика решают играть рок-н-ролл и делает это искренне, велика вероятность, что получится какая-нибудь ерунда. Но есть и чудесный шанс – а вдруг они не только самонадеянны, но и талантливы и потому найдут понимание у публики?
Вот примерно что-то такое подумали мы, пожив немножко в клипе американской группы The Black Keys. Им и выпал такой уникальный шанс – они лабают и получают от этого удовольствие, а мы слушаем и качаем головами: а ничего! Вполне!
Вся «Игра престолов за одну минуту
Фанаты «Игры престолов» смонтировали ролик из самых запоминающихся моментов всех эпизодов сериала. Каждый из фрагментов длиться всего одну секунду, все они расставлены в хронологическом порядке.
Жареное молоко
Иногда хочется совершить нечто сумасбродное. Порвать шаблоны, так сказать. Смазать карту будней, плеснувши краску из стакана. Да вот хотя бы молоко поджарить, например. Между прочим, это очень вкусный десерт. Да, нездоровый. Зато оригинальный. И потом – не каждый же день мы молоко жареное едим. Но вот иногда, на выходных, позволяем себе немного безумства.
«Дорогие» девочки
«Детство американских пятерняшек Дионн больше напоминало реалити-шоу. В 30-е годы XX века они были известны на весь мир. Посмотреть, как они живут в специально построенном доме, каждый год приезжали несколько миллионов человек. Сами девочки никогда не видели посетителей и практически не выходили за забор городка, где для них создали идеальный мир».
Онлайн-журнал «Мел» рассказывает необычную историю жизни пятерых девочек-близняшек, родившихся в обычной семье и ставших «живыми экспонатами» для туристов волей канадских властей: «Зоопарк из близнецов. История сестёр Дионн — самых известных пятерняшек в мире».
По большому счету, это был прообраз реалити-шоу: пятеро близняшек, изъятые органами опеки у родителей, воспитывались в некоем идеальном мире, и за этим мог за деньги понаблюдать любой желающий.
«Жизнь девочек была расписана по минутам. Каждое утро их одевали, давали апельсиновый сок и рыбий жир и вели на завивку волос. После утренней молитвы завтракали и гуляли на игровой площадке. Днём занимались в школе, причём расписание менялось каждый месяц. Вечером — купание, ужин и вечерняя молитва», - цитата из источника.
Естественно, однажды чудо-девочки стали совершеннолетними, а потом – взрослыми. Их судьбы сложились по-разному. Материал сопровождается видеофайлами из жизни знаменитых пятерняшек.
«Заводной апельсин» эпохи фюрера
Неформалы Третьего рейха – неужели были и такие? Оказывается, были. Если уж подростки решили бунтовать, то Гитлер, норовивший построить в зигующие ряды даже малышей, был идеальным объектом для проявления юношеского свободолюбия и нигилизма.
«У них были извращенные и беспокойные лица хулиганов с очень странными головными уборами: черными или серыми «чаплинскими» котелками, шляпами для пожилых женщин с поднятыми полями, украшенными страусиными перьями и медалями», — описывал встречу с молодыми берлинцами французский анархист Даниэль Герен в 1932 году». Что-то напоминает, правда? Особенно когда речь заходит о странных шляпах – такое было в книге Берджеса «Заводной апельсин».
«Пираты Эдельвейса», «Навахос», банда «Шамбеко» - такое названия носили подростковые криминальные группировки в фашистской Германии. Они слушали джаз, носили пеструю одежду в пику серо-коричневой униформе, и конечно, вступали в стычки с патрулями «Гитлерюгенда». А что было дальше – читайте на образовательном портале WAS: «Хулиганы против «Гитлерюгенда».
Мы желаем вам отличных выходных!
311