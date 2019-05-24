Общество

51 минуту назад

Лучший школьный повар Липецка работает в лицее №44

8 433
#Питание школьников #конкурс #повар
Лучший школьный повар Липецка работает в лицее №44

Все три призера конкурса работают в лицеях.

Смотр-конкурс лучших поваров общеобразовательных учебных заведений прошел в липецкой школе №70.

В итоге победительницей конкурса и обладательницей звания лучшего школьного повара Липецка стала Надежда Дьяконова, отвечающая за питание учеников лицея №44.

Лицей №44 в центре Липецка на улице Плеханова считается одним из элитных учебных заведений города. Среди его выпускников – известные липецкие бизнесмены, общественные деятели, чиновники. Давно известно, что дети многих представителей липецкого «бомонда» учатся в этом заведении.Неудивительно, что и питание школьников здесь - одно из лучших.

Второе место заняла Елена Ворошилина из лицея № 3 (ул. Ушинского, р-н Сокола), на третьем – Раиса Водопьянова из лицея №66 (ул. Меркулова).

Фото in-news.ru

8 433
#Питание школьников #конкурс #повар

Комментарии (8)

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Макс

4 минуты назад
да, лучшая. медаль ей дайте "не пойман-не вор!"
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Путину

12 минут назад
Хорошо быть кисою, хорошо — собакою: где хочу пописаю, где хочу покакаю. Выкопаю ямку, Положу какашку, Вытру попу языком- Не нужна бумажка
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***

12 минут назад
И зачем только проводят такие конкурсы, всеравно кроме сосисек и отварной колбасы с холодными макаронами редко что дают!!!!! А с этим справиться любой!!!
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Фокс

20 минут назад
Элитное заведение- это как? Вывели породу тёлок с увеличенным выменем? У нас что, выведена особая порода липчан? Вы пишите о людях ветеринарными терминами, кто вы сами после этого? Точно -элита
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УчениЦА

20 минут назад
В чем гордость этой гимназии??? В том, что учатся дети липецкого "бомонда"? А вот на 2-ом месте обычная гимназия в р-не Сокола и нет детей "бомонда"? Всегда 44 гимназия была рассадником поборов с родителей и наркоманов, почему-то про это не написали... Да, на фото, как раз то, что необходимо для детского/подрасткового питания... НЕ лучшая эта гимназия
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Путину

35 минут назад
Возьми этого повара себе ,чтоб он тебе готовил и днём и ночью !, А ты , ВОВА, жирно ел и сладко спал ,ПАДЛА !.
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Мотя

38 минут назад
Если фото с конкурса, то полагаю, эта пища- начало заболеваний детей. Сосики, крошенная колбаса, мучное- пирожки. Это не еда, это эрзац! Лучше бы показали гречневую кашу с кусочком мяса и компот
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Игорь

44 минуты назад
Кто бы сомневался????? А почему не сказали,что многие выпускники работают дворниками и сантехниками.....Надо же так возвысить обычную школу,каких тысячи.....
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