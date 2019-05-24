51 минуту назад
Лучший школьный повар Липецка работает в лицее №44
Все три призера конкурса работают в лицеях.
Смотр-конкурс лучших поваров общеобразовательных учебных заведений прошел в липецкой школе №70.
В итоге победительницей конкурса и обладательницей звания лучшего школьного повара Липецка стала Надежда Дьяконова, отвечающая за питание учеников лицея №44.
Лицей №44 в центре Липецка на улице Плеханова считается одним из элитных учебных заведений города. Среди его выпускников – известные липецкие бизнесмены, общественные деятели, чиновники. Давно известно, что дети многих представителей липецкого «бомонда» учатся в этом заведении.Неудивительно, что и питание школьников здесь - одно из лучших.
Второе место заняла Елена Ворошилина из лицея № 3 (ул. Ушинского, р-н Сокола), на третьем – Раиса Водопьянова из лицея №66 (ул. Меркулова).
Фото in-news.ru
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