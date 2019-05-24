Общество

17 минут назад

Заключенные липецкой колонии готовы к труду и обороне

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#ГТО #УФСИН
Заключенные липецкой колонии готовы к труду и обороне

Осужденные сдали нормы ГТО

Сотрудниками воспитательной службы УФСИН России по Липецкой области, в целях приобщения осужденных к здоровому образу жизни в исправительной колонии №6 организовано и проведено тестирование по выполнению нормативов испытаний всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Проверить свои силы решили 13 осужденных. 

Для проведения тестирования в колонию были приглашены представители ГБОУ «Информационно-аналитического Центра развития физической культуры и спорта Липецкой области», которые приняли у осужденных зачет.

Осужденные сдавали нормативы по различным дисциплинам: бег на 3000 метров, подтягивание на турнике, прыжки в длину, наклоны вперед, метание ядра.

Все участники справились с заданиями, большинство из них сдали нормативы на «отлично», сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

Фото: www.55.fsin.su

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#ГТО #УФСИН

Комментарии (1)

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гто

9 минут назад
Трудиться и трудиться. А потом учиться
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