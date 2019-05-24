Заключенные липецкой колонии готовы к труду и обороне

Осужденные сдали нормы ГТО

Фото:

www.55.fsin.su

Сотрудниками воспитательной службы УФСИН России по Липецкой области, в целях приобщения осужденных к здоровому образу жизни в исправительной колонии №6 организовано и проведено тестирование по выполнению нормативов испытаний всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Проверить свои силы решили 13 осужденных.Для проведения тестирования в колонию были приглашены представители ГБОУ «Информационно-аналитического Центра развития физической культуры и спорта Липецкой области», которые приняли у осужденных зачет.Осужденные сдавали нормативы по различным дисциплинам: бег на 3000 метров, подтягивание на турнике, прыжки в длину, наклоны вперед, метание ядра.Все участники справились с заданиями, большинство из них сдали нормативы на «отлично», сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.