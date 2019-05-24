В Липецке похоронили жертву авиакатастрофы в Шереметьево

Муж погибшей мурманчанки после трагедии решил вернуться в Липецк с малолетним сыном.

Вчера на Косыревском кладбище похоронили жертву авиакатастрофы в Шереметьево.



Прах погибшей 5 мая при крушении самолета "Суперджет-100" 28-летней мурманчанки в Липецк спецбортом привезли из Воронежа, куда ее доставили из Москвы, где было кремировано ее тело. МБУ "Ритуальные услуги Липецка" взяло на себя все хлопоты по встрече праха и его захоронению.



Как стало известно GOROD48, у сгоревшей в аэропорту Шереметьево женщины не было иных родственников, кроме отца и мужа, уроженца села Ленино Липецкого района (ее мама похоронена в Твери). Поэтому прах покойной предали земле на липецком кладбище. Вдовец принял решение после похорон жены вернуться домой, чтобы в воспитании его сына могли принять участие его родственники.