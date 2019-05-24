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В Липецке похоронили жертву авиакатастрофы в Шереметьево

19 2944
#Суперджет-100 #авиакатастрофа
В Липецке похоронили жертву авиакатастрофы в Шереметьево

Муж погибшей мурманчанки после трагедии решил вернуться в Липецк с малолетним сыном.

Вчера на Косыревском кладбище похоронили жертву авиакатастрофы в Шереметьево.

Прах погибшей 5 мая при крушении самолета "Суперджет-100" 28-летней мурманчанки в Липецк спецбортом привезли из Воронежа, куда ее доставили из Москвы, где было кремировано ее тело. МБУ "Ритуальные услуги Липецка" взяло на себя все хлопоты по встрече праха и его захоронению.

Как стало известно GOROD48, у сгоревшей в аэропорту Шереметьево женщины не было иных родственников, кроме отца и мужа, уроженца села Ленино Липецкого района (ее мама похоронена в Твери). Поэтому прах покойной предали земле на липецком кладбище. Вдовец принял решение после похорон жены вернуться домой, чтобы в воспитании его сына могли принять участие его родственники.
19 2944
#Суперджет-100 #авиакатастрофа

Комментарии (19)

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Серега

15 секунд назад
Екатерина, я ватный баран и вместо головы у меня кавун
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Серега

46 секунд назад
20 лет просрали в уши что все у нас хорошо... Итог: самолет - дрянь, подготовка пилотов - дрянь, люди - похоронены, давай Екатерина пиши про диванных критиков, дура набитая, ватная овца... спасибо путину за счастье работать в гавностране и до лет 80, а там и пенсия)
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Серега

3 минуты назад
Ектерина, когда придут твою семью и нагнут узнаешь почему путин, а пока тебя не коснулась ты умная, ты просто типичная ватная овца, которая не думает своей тыковкой а только сосет, и все норм
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1

17 минут назад
поправили, молодцы)
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1

17 минут назад
город48, так все-таки дочка или сын у липчанина? вы уже определитесь
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Горожанин

20 минут назад
А по какому обычаю ее похоронили, кто была по национальности? У нас так не хоронят, могилу не обтягивают тканью.
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Чача

20 минут назад
Екатерина, +100
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Жители

23 минуты назад
А мне таблеток сегодня нехватило
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Жители

24 минуты назад
Уничтожение народа продолжаеться окупационным режимом плешивого
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Екатерина

25 минут назад
Серега, причём тут Путин???? Нужно думать своей башкой что пишите!!!! Сидишь на пятой точке и во время рабочего дня строчишь комментарии! Надоели диванные критики, у которых во всем Путин виноват!!!
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