сегодня, 16:30
В Липецкой области дожди с грозами, не исключается град
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие (в отдельных районах умеренные) дожди и грозы, днем также дожди с грозами, в отдельных районах возможен град.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные дожди с грозами. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 19 до 21 градуса тепла.