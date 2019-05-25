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В Липецкой области дожди с грозами, не исключается град

606
#дожди
1
В Липецкой области дожди с грозами, не исключается град

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие (в отдельных районах умеренные) дожди и грозы, днем также дожди с грозами, в отдельных районах возможен град. 

Ветер западный, 4-9 м/сек, при грозе возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем составит от 19 до 24 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные дожди с грозами. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 19 до 21 градуса тепла.

606
#дожди
1

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