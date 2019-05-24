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35 минут назад

Более 2 тыс. участников Всероссийской олимпиады смогут поступить в вузы без экзаменов

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#образование

Более 2 тыс. участников Всероссийской олимпиады смогут в этом году поступить в вузы страны без экзаменов. Право выбрать любой университет по профилю, соответствующему предмету олимпиады, получили 370 победителей и свыше 1,8 тыс. призеров заключительного этапа состязаний.

Как сообщают «Известия», всего в этом году, по данным Рособрнадзора, школы выпустят 662 тыс. 11-классников против 645 тыс. за прошлый учебный год. Тогда на обучение по программам бакалавриата и специалитета было зачислено более 460 тыс. человек, из них 5 тыс. воспользовались правом поступления в университет без экзаменов. 

Речь идет о победителях Всероссийской олимпиады и Олимпиады российского совета олимпиад школьников. Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. В 2018/19 учебном году в ней приняли участие примерно 6,2 млн человек. До заключительного этапа дошли больше 5 тыс. школьников. 


81
#образование

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