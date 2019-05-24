В Липецке на три дня ограничат продажу алкоголя

Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, в Липецке на следующей недели пройдут три массовых мероприятия:



- 27 мая с 18.00 до 21.00 митинг-концерт на центральном пляже посвященный Дню пограничника;



- 28 мая с 09.00 до 12.00 - празднование Дня пограничника с митингом на площади Героев и шествием по по маршруту: площадь Героев - улица Зегеля - площадь Плеханова - улица Зегеля - Петровский спуск - площаь Революции;



- 1 июня с 11.00 до 12.00 - митинг на площади Петра Великого.



Согласно российскому законодательству в местах проведения этих мероприятий розничная продажа алкоголя в магазинах и предприятиях общественного питания будет приостановлена.

