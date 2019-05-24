Общество

45 минут назад

В Липецке на три дня ограничат продажу алкоголя

2 731
#алкоголь
В Липецке на три дня ограничат продажу алкоголя
Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, в Липецке на следующей недели пройдут три массовых мероприятия:

- 27 мая с 18.00 до 21.00 митинг-концерт на центральном пляже посвященный Дню пограничника; 

- 28 мая с 09.00 до 12.00 - празднование Дня пограничника с митингом на площади Героев и шествием по по маршруту: площадь Героев - улица Зегеля - площадь Плеханова -  улица Зегеля - Петровский спуск - площаь Революции; 

- 1 июня с 11.00 до 12.00 - митинг на площади Петра Великого. 

Согласно российскому законодательству в местах проведения этих мероприятий розничная продажа алкоголя в магазинах и предприятиях общественного питания будет приостановлена.
2 731
#алкоголь

Комментарии (2)

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ДРР

26 минут назад
А нам что? Ниже в другой новости написаны места, где можно отовариться. Я к Мише Узбеку
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Анна Ванна

27 минут назад
"митинг-концерт на центральном пляжЕ Посвященный", "с шествием по по маршруту", "площаь Революции" - садись: неуд.!
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