сегодня, 14:42
Девочка соревновалась с мальчиками и выиграла медаль на соревнованиях по рукопашному бою (ФОТО)
Юные липецкие бойцы проверили свои силы в Ливнах.
Спортсмены липецкой областной федерации рукопашного боя успешно выступили в открытом лично-командном первенстве Ливен (Орловская область). За победу сражались 254 юных бойца из 7 регионов России.
Особняком стоит выступление липчаннки Киры Самсоновой в самой младшей возрастной группе – 6-7 лет. Девочка вышла на ковре против мальчиков и сумела подняться на пьедестал почета, заняв итоговое 3-е место.
Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали Дмитрий Долгов, Леонид Баранников, Наум Выставкин, Игорь Ильичев, Кирилл Спешилов.
Сборная Липецкой области.
Спешилов (10-11 лет) побеждает в этом турнире второй год подряд. На этот раз «золотую» медаль ему принесли 4 победы в четырех боях.
В самой старшей из представленных на турнире возрастной группе 10-11 лет, липчане заняли 1-е общекомандное место; среди бойцов 8-9 лет – 2-е, в группе 6-7-летних – третье.
Подготовили юных медалистов тренеры Школы боевых искусств Игоря Воротынцева: Алан Качмазов, Андрей Шишкин, Валерий Коростинский, Павел Набатников, Павел Кузнецов, Денис Денисов, Анна Михайлова, Сергей Фаустов, Алихон Умаров, Дмитрий Порядин, Тимур Мусин.
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