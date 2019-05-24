В Липецке пройдут Дни Сербской культуры

Мэрия консультируется с липчанами — как лучше организовать событие.

С 24 июня в Липецке запланировано проведения Дней сербской культуры. В городской администрации решили выяснить отношение липчан к народу Сербии и предстоящему празднику. На портале и в мобильном приложении «Открытый Липецк» запустили тематический опрос.



Сперва выясняется, насколько хорошо липчане знают историю Сербии, ее связи с Россией, а также знают ли горожане о том, что Липецк — побратим Крушеваца. Авторы опроса интересуются, стоит ли вообще проводить Дни сербской культуры и, если да, то в как формате. В Липецке готовы организовать конкурсы рисунков, кинопоказы фильмов о Сербии и лент сербский режиссеров, провести викторины на знание истории и тематический квест, транслировать в парках и скверах сербскую музыку, а также открыть тематическую выставку или провести видеомост.



Крушевац стал пятым городом-побратимом Липецка. Протокол о намерениях сотрудничества между городами подписан 17 декабря 2015 года. Крушевац - центр одноимённой общины и столица округа. Расположен в одноимённой котловине, которая лежит в долине реки Западная Морава. В средневековье Крушевац являлся главным населённым пунктом и столицей Сербии. Историческое наследие ушедших эпох представлено церковью Лазарица, руинами города царя Лазаря, звонницей и памятниками, в том числе князю Лазарю. В общине Крушевац проживает около 130 000 человек. В современном городе развиты металлообработка и химическая отрасль промышленности. Действует предприятие по изготовлению напитков, в том числе алкогольных. В городе зарегистрировано более 1000 частных компаний среднего и малого бизнеса.