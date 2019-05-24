Годовая малышка погибла в больнице

Следователи проводят проверку.

21-го мая в клиническую больницу № 8 города Обнинска поступила девочка 2018 года рождения. В тот же день ребенок скончался в реанимации. Происшествием заинтересовали в региональном управлении СКР.



СКР по Калужской области проведет проверку по информации, размещенной в социальной сети, о смерти годовалого ребенка в больнице Обнинска. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, будет изъята медицинская документация. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям врачей и медицинского персонала.