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Годовая малышка погибла в больнице
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Следователи проводят проверку.
21-го мая в клиническую больницу № 8 города Обнинска поступила девочка 2018 года рождения. В тот же день ребенок скончался в реанимации. Происшествием заинтересовали в региональном управлении СКР.
СКР по Калужской области проведет проверку по информации, размещенной в социальной сети, о смерти годовалого ребенка в больнице Обнинска. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, будет изъята медицинская документация. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям врачей и медицинского персонала.
СКР по Калужской области проведет проверку по информации, размещенной в социальной сети, о смерти годовалого ребенка в больнице Обнинска. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, будет изъята медицинская документация. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям врачей и медицинского персонала.
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