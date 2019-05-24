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сегодня, 12:54

Годовая малышка погибла в больнице

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#больница
Годовая малышка погибла в больнице

Следователи проводят проверку.

21-го мая в клиническую больницу № 8 города Обнинска поступила девочка 2018 года рождения. В тот же день ребенок скончался в реанимации. Происшествием заинтересовали в региональном управлении СКР.

СКР по Калужской области проведет проверку по информации, размещенной в социальной сети, о смерти годовалого ребенка в больнице Обнинска. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, будет изъята медицинская документация. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям врачей и медицинского персонала.
251
#больница

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