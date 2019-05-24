В России

10 минут назад

Устроил дебош в самолете и умер в аэропорту

37
#авиадебошир
Устроил дебош в самолете и умер в аэропорту

Появилось видео скандала на борту самолета.

Стали известны подробности инцидента с пассажиром рейса Москва – Симферополь, позднее скончавшегося в Домодедово. Из-за неадекватного поведения мужчины борт пришлось вернуться в аэропорт вылета. Пассажиры рейса на видео рассказали о действиях авиадебошира, который умер после возвращения самолета в аэропорт вылета.


Пассажир без причины стал кричать, что пилоты спят, а воздушное судно якобы падает, пишет «Пятый канал». Агрессора удалось обезвредить лишь с помощью нескольких пассажиров, а пилоты приняли решение об экстренной посадке в Домодедово.

- После нескольких замечаний бортпроводников он стал бить своего соседа, пожилого мужчину, по голове. Также пострадала девушка, сопровождающая агрессора. Вероятно, она является его женой, - рассказал очевидец произошедшего.


После посадки в Домодедово мужчину высадили из самолета, а позже выяснилось, что он скончался в машине скорой помощи. Отмечалось, что мужчина страдал психическим заболеванием, указывает «Лента.ру». Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту смерти пассажира и начали расследование случившегося.

Следком России по данному факту возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В СК указали, что мужчина 1987 года рождения предварительно скончался от острой сердечной недостаточности, на теле погибшего не было признаков насильственной смерти.
37
#авиадебошир

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