«Металлург» добился отмены дисквалификации для своего капитана

Евгению Фролову не придется пропустить важнейшую игру с «Соколом».

Желтая карточка, вынесенная капитану липецкого «Металлурга» Евгению Фролову в крайнем матче на своем поле с «Рязанью» (0:0) отменена по настоянию липецкого клуба.

«Металлург» одержал победу не на футбольном поле, а в кабинетах федерации, что тоже важно в борьбе за призовое место. Ведь предупреждение было у Фролова 4-м в сезоне, и по регламенту следующий матч он должен был пропустить. Теперь же капитан команды выведет своих партнеров на поле в Саратове в, возможно, ключевой игре сезона с «Соколом».

На 45-й минуте матча с «Рязанью» Евгений пошел в подкат в середине поля, но проскочил и мимо мяча, и мимо футболиста соперника. Более того, рязанский футболист, падая, даже задел нашего капитана бутсой по лицу. Каково же было удивления Фролова, когда, вставая и морщась от боли, он увидел перед собою желтую карточку.

- Но я ведь даже не тронул соперника, - недоумевал капитан липчан.

На видеоповторе (см. видео) отлично видно, что Евгений прав, а игрок «Рязани» падает после столкновения с другим футболистом нашей команда Вениамином Баязовым. Однако ошибочное решение арбитра могло оставить липчан без капитана в ближайшем важнейшем матче.

«Металлург» заявил протест, который вчера был рассмотрен Контрольно-дисциплинарного комитетом (КДК) Российского футбольного Союза. Вот выписка из итогового протокола заседания: «В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 Дисциплинарного регламента РФС исправить ошибку, допущенную судьей в матче Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2018-2019 годов «Металлург» - «Рязань», отменить ошибочное применение предупреждения футболисту ФК «Металлург» г. Липецк Фролову Е. вместо другого игрока ФК «Металлург» г. Липецк».

Таким образом, справедливость восторжествовала.

Напомним, что в борьбе за призовое место по итогам сезона «Металлург» за два тура до финиша имеет 45 очков, как и брянское «Динамо», которое мы опережаем по результатам личных встреч. У «сталеваров» нет права на ошибку: ни в Саратове, ни в заключительной игре на своем поле с «Квантом» из Обнинска. Ближайшая встреча в гостях у занимающего 2-е место «Сокола» обещает быть очень трудной. Она состоится в воскресение, 26 мая, начало в 17.00.

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