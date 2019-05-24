Спорт

25 минут назад

«Металлург» добился отмены дисквалификации для своего капитана

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#Футбол #"Металлург" #дисквалификация #справедливость
«Металлург» добился отмены дисквалификации для своего капитана

Евгению Фролову не придется пропустить важнейшую игру с «Соколом».

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Желтая карточка, вынесенная капитану липецкого «Металлурга» Евгению Фролову в крайнем матче на своем поле с «Рязанью» (0:0) отменена по настоянию липецкого клуба.

«Металлург» одержал победу не на футбольном поле, а в кабинетах федерации, что тоже важно в борьбе за призовое место. Ведь предупреждение было у Фролова 4-м в сезоне, и по регламенту следующий матч он должен был пропустить. Теперь же капитан команды выведет своих партнеров на поле в Саратове в, возможно, ключевой игре сезона с «Соколом».

На 45-й минуте матча с «Рязанью» Евгений пошел в подкат в середине поля, но проскочил и мимо мяча, и мимо футболиста соперника. Более того, рязанский футболист, падая, даже задел нашего капитана бутсой по лицу. Каково же было удивления Фролова, когда, вставая и морщась от боли, он увидел перед собою желтую карточку.

- Но я ведь даже не тронул соперника, - недоумевал капитан липчан.

На видеоповторе (см. видео) отлично видно, что Евгений прав, а игрок «Рязани» падает после столкновения с другим футболистом нашей команда Вениамином Баязовым. Однако ошибочное решение арбитра могло оставить липчан без капитана в ближайшем важнейшем матче.

«Металлург» заявил протест, который вчера был рассмотрен Контрольно-дисциплинарного комитетом (КДК) Российского футбольного Союза. Вот выписка из итогового протокола заседания: «В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 Дисциплинарного регламента РФС исправить ошибку, допущенную судьей в матче Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2018-2019 годов «Металлург» - «Рязань», отменить ошибочное применение предупреждения футболисту ФК «Металлург» г. Липецк Фролову Е. вместо другого игрока ФК «Металлург» г. Липецк».

Таким образом, справедливость восторжествовала.

Напомним, что в борьбе за призовое место по итогам сезона «Металлург» за два тура до финиша имеет 45 очков, как и брянское «Динамо», которое мы опережаем по результатам личных встреч. У «сталеваров» нет права на ошибку: ни в Саратове, ни в заключительной игре на своем поле с «Квантом» из Обнинска. Ближайшая встреча в гостях у занимающего 2-е место «Сокола» обещает быть очень трудной. Она состоится в воскресение, 26 мая, начало в 17.00.

Положение команд

М

Команда

И

В

Н

П

Р-М

О

1

Торпедо М

24

18

5

1

40-15

59

2

Сокол

24

17

4

3

47-16

55

3

Металлург

24

13

6

5

40-23

45

4

Динамо Бк

24

14

3

7

39-20

45

5

Зоркий

24

10

6

8

40-26

36

6

Калуга

24

9

5

10

29-29

32

7

Химик

24

9

4

11

24-30

31

8

Ротор-2

24

9

2

13

28-44

29

9

Рязань

24

7

7

10

24-29

28

10

Квант

24

6

10

8

31-31

28

11

Салют

24

6

9

9

21-29

27

12

Сатурн

24

4

8

12

19-34

20

13

Строгино

24

4

2

18

15-42

14

14

Химки-М

24

1

11

12

21-50

14


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#Футбол #"Металлург" #дисквалификация #справедливость

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