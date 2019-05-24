25 минут назад
«Металлург» добился отмены дисквалификации для своего капитана
Евгению Фролову не придется пропустить важнейшую игру с «Соколом».
Желтая карточка, вынесенная капитану липецкого «Металлурга» Евгению Фролову в крайнем матче на своем поле с «Рязанью» (0:0) отменена по настоянию липецкого клуба.
«Металлург» одержал победу не на футбольном поле, а в кабинетах федерации, что тоже важно в борьбе за призовое место. Ведь предупреждение было у Фролова 4-м в сезоне, и по регламенту следующий матч он должен был пропустить. Теперь же капитан команды выведет своих партнеров на поле в Саратове в, возможно, ключевой игре сезона с «Соколом».
На 45-й минуте матча с «Рязанью» Евгений пошел в подкат в середине поля, но проскочил и мимо мяча, и мимо футболиста соперника. Более того, рязанский футболист, падая, даже задел нашего капитана бутсой по лицу. Каково же было удивления Фролова, когда, вставая и морщась от боли, он увидел перед собою желтую карточку.
- Но я ведь даже не тронул соперника, - недоумевал капитан липчан.
На видеоповторе (см. видео) отлично видно, что Евгений прав, а игрок «Рязани» падает после столкновения с другим футболистом нашей команда Вениамином Баязовым. Однако ошибочное решение арбитра могло оставить липчан без капитана в ближайшем важнейшем матче.
«Металлург» заявил протест, который вчера был рассмотрен Контрольно-дисциплинарного комитетом (КДК) Российского футбольного Союза. Вот выписка из итогового протокола заседания: «В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 Дисциплинарного регламента РФС исправить ошибку, допущенную судьей в матче Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2018-2019 годов «Металлург» - «Рязань», отменить ошибочное применение предупреждения футболисту ФК «Металлург» г. Липецк Фролову Е. вместо другого игрока ФК «Металлург» г. Липецк».
Таким образом, справедливость восторжествовала.
Напомним, что в борьбе за призовое место по итогам сезона «Металлург» за два тура до финиша имеет 45 очков, как и брянское «Динамо», которое мы опережаем по результатам личных встреч. У «сталеваров» нет права на ошибку: ни в Саратове, ни в заключительной игре на своем поле с «Квантом» из Обнинска. Ближайшая встреча в гостях у занимающего 2-е место «Сокола» обещает быть очень трудной. Она состоится в воскресение, 26 мая, начало в 17.00.
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р-М
|
О
|
1
|
Торпедо М
|
24
|
18
|
5
|
1
|
40-15
|
59
|
2
|
Сокол
|
24
|
17
|
4
|
3
|
47-16
|
55
|
3
|
Металлург
|
24
|
13
|
6
|
5
|
40-23
|
45
|
4
|
Динамо Бк
|
24
|
14
|
3
|
7
|
39-20
|
45
|
5
|
Зоркий
|
24
|
10
|
6
|
8
|
40-26
|
36
|
6
|
Калуга
|
24
|
9
|
5
|
10
|
29-29
|
32
|
7
|
Химик
|
24
|
9
|
4
|
11
|
24-30
|
31
|
8
|
Ротор-2
|
24
|
9
|
2
|
13
|
28-44
|
29
|
9
|
Рязань
|
24
|
7
|
7
|
10
|
24-29
|
28
|
10
|
Квант
|
24
|
6
|
10
|
8
|
31-31
|
28
|
11
|
Салют
|
24
|
6
|
9
|
9
|
21-29
|
27
|
12
|
Сатурн
|
24
|
4
|
8
|
12
|
19-34
|
20
|
13
|
Строгино
|
24
|
4
|
2
|
18
|
15-42
|
14
|
14
|
Химки-М
|
24
|
1
|
11
|
12
|
21-50
|
14