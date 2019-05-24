В мире

35 минут назад

Киев за переговоры с Россией

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#переговоры #Украина #Донбасс
Киев за переговоры с Россией

В диалоге намерены найти путь выхода из кризиса на Донбассе.

Переговоры между Украиной и Россией нужны, если в Киеве хотят достижения мира в Донбассе. Об этом заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1". Богдан отметил, что вопрос даты и условий переговоров остается открытым. В то же время сам президент Украины Владимир Зеленский в четверг отрицательно ответил на вопрос, будут ли переговоры с РФ, который задал ему журналист Общественного телевидения, уточняет ТАСС.

Отвечая на вопрос ведущего, какой смысл в переговорах с Россией, если она отрицает свое присутствие в Донбассе, Богдан добавил, что «на той стороне (в Донецке и Луганске. — РБК) тоже живут наши украинцы». Однако ДНР и ЛНР, по мнению Богдана, «не принимают самостоятельно решения», поэтому надо говорить с Москвой, пишет РБК.
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#переговоры #Украина #Донбасс

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