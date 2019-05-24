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41 минуту назад
Школьники пришли на «Последний звонок» в БДСМ-нарядах
Директор школы уволилась после такого маскарада.
Директор школы №74 тяжело переживает произошедшее и даже написала заявление на увольнение по собственному желанию, сообщает РИА «Восток-Медиа». По её словам, вся откровенная часть праздника длилась всего несколько минут.
Перфоманс в вызывающих нарядах устроили выпускники школы номер 74 во Владивостоке за день до последнего звонка, напоминает «Комсомольская правда». Компания на праздник подобралась разношерстная: девушки в полицейской форме, парни в ковбойских нарядах и в образах зайчиков PlayBoy с бабочками, голыми торсами и заклеенными сосками. Столь экстравагантное прощание со школой вызвало бурю в социальных сетях: кто-то считает поведение выпускников недопустимым и аморальным, кто-то не видит в их поступке ничего предосудительного. Стоит отметить, что после того, как шумиха поднялась, почти на всех интернет-платформах видеозаписи безудержной вечеринки выпускников были удалены.
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщает пресс-служба городского УМВД России. Как отмечается в сообщении, за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов законодательством РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа
Перфоманс в вызывающих нарядах устроили выпускники школы номер 74 во Владивостоке за день до последнего звонка, напоминает «Комсомольская правда». Компания на праздник подобралась разношерстная: девушки в полицейской форме, парни в ковбойских нарядах и в образах зайчиков PlayBoy с бабочками, голыми торсами и заклеенными сосками. Столь экстравагантное прощание со школой вызвало бурю в социальных сетях: кто-то считает поведение выпускников недопустимым и аморальным, кто-то не видит в их поступке ничего предосудительного. Стоит отметить, что после того, как шумиха поднялась, почти на всех интернет-платформах видеозаписи безудержной вечеринки выпускников были удалены.
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщает пресс-служба городского УМВД России. Как отмечается в сообщении, за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов законодательством РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа