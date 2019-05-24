Очередной киоск попался на торговле контрафактным алкоголем

Предпринимателю грозит штраф и снос торгового объекта.

Факт реализации спиртных напитков в нестационарном торговом объекте (киоске) установлен на улице 40 лет Октября в районе дома №41.

Как сообщили в управлении потребительского ранка и ценовой политики администрации Липецкой области, мало того, что киоск нарушал закон о запрете продажи алкоголя, так еще все спиртное оказалось контрафактным. Отсутствовали документы, подтверждающие легальность оборота и качество продукции.

Теперь предпринимателю грозит штраф – до полумиллиона рублей. Кроме того, киоски, замеченные в нелегальной продаже «левого» спиртного, в Липецке начали сносить.

В управлении уточнили, что в 2018-2019 гг. на незаконной торговле алкоголем в Липецке попались более 30 киосков.

Фото liptorg-cp.ru