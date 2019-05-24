В России

47 минут назад

СМС-ка может ударить по банковскому счету

134
#смс #банк #мошенничество
СМС-ка может ударить по банковскому счету

Россиян предупредили о массовых потерях средств.

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Финансовые организации используют коды в сообщениях для подтверждения личности клиента или для подключения услуги. Некоторые организации, среди которых МКБ, ВТБ и "Открытие", отправляют клиентам коды, которые им необходимо называть сотрудникам в офисе при совершении некоторых операций, например, при подключении автоплатежей. Это бывает не только в случаях, когда клиент приходит в офис банка, но и при обращении в колл-центры.

- Случаи, когда банки просят называть коды из СМС, могут изменить шаблон поведения клиента и сформировать у него понимание, что это норма, - заявил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. На этом фоне появляются риски из-за новых мошеннических методов с маскировкой под звонки из банков, пишет « Интерфакс». В ЦБ отметили, что пока к ним не поступало жалоб на подобные проблемы.

В банках настаивают, что в сообщении всегда содержится пометка о том, что код для подтверждения финансовых операций нельзя сообщать никому, поэтому такая практика безопасна.
134
#смс #банк #мошенничество

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