В России
47 минут назад
СМС-ка может ударить по банковскому счету
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Россиян предупредили о массовых потерях средств.
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Финансовые организации используют коды в сообщениях для подтверждения личности клиента или для подключения услуги. Некоторые организации, среди которых МКБ, ВТБ и "Открытие", отправляют клиентам коды, которые им необходимо называть сотрудникам в офисе при совершении некоторых операций, например, при подключении автоплатежей. Это бывает не только в случаях, когда клиент приходит в офис банка, но и при обращении в колл-центры.
- Случаи, когда банки просят называть коды из СМС, могут изменить шаблон поведения клиента и сформировать у него понимание, что это норма, - заявил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. На этом фоне появляются риски из-за новых мошеннических методов с маскировкой под звонки из банков, пишет « Интерфакс». В ЦБ отметили, что пока к ним не поступало жалоб на подобные проблемы.
В банках настаивают, что в сообщении всегда содержится пометка о том, что код для подтверждения финансовых операций нельзя сообщать никому, поэтому такая практика безопасна.
- Случаи, когда банки просят называть коды из СМС, могут изменить шаблон поведения клиента и сформировать у него понимание, что это норма, - заявил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. На этом фоне появляются риски из-за новых мошеннических методов с маскировкой под звонки из банков, пишет « Интерфакс». В ЦБ отметили, что пока к ним не поступало жалоб на подобные проблемы.
В банках настаивают, что в сообщении всегда содержится пометка о том, что код для подтверждения финансовых операций нельзя сообщать никому, поэтому такая практика безопасна.
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