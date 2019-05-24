За «козла» ответил!

Оскорбившего прокурорского работника липчанина Дмитрия Пашинова оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Вчера мировой судья судебного участка № 1 Липецкого судебного района Михаил Фурсов вынес приговор жителю села Доброе Дмитрию Пашинову, обвиняемому по ст. 319 УК РФ («оскорбление представителя власти»). Подсудимому инкриминировали якобы сказанную им фразу в адрес заместителя районного прокурора Андрея Пажетных: «Вы недостойны носить погоны, потому что вы чмо и козел». Пашинов вины не признал, зяявив, что это работник надзорного ведомства 24 мая 2017 года несколько раз ударил его железной кабинетной дверью по руке, а потом оговорил.



Суд признал Дмитрия Пашинова виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Однако суд учел, что с 10 по 23 мая подсудимый находился под стражей, поэтому посчитал необходимым освободить его от выплаты штрафа, который пошел в зачет уже отбытого Пашиновым наказания. Меру пресечения в виде заключения под стражей осужденному суд отменил, освободив его в зале суда.



… Дмитрий Пашинов называет себя правозащитником (а таких не любят не только в глубинке). В свое время он едва не погиб вместе с другим местным активистом Юрием Сухотериным - они пытались зафиксировать на камеру, а потом предотвратить хищение намытого из русла реки Воронеж песка водителем-телохранителем главы районной администрации, но тот обрушил на их автомобиль три куба грунта. Потом Пашинов заявил, что его чуть не застрелили. А 24 мая 2017 года, как считает Пашинов, на почве его общественной деятельности, у него возник конфликт с заместителем прокурора Добровского района Андреем Пажетных. Словесная перебранка с «государевым» человеком привела к тому, что Дмитрий стал фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).



24 апреля этого года мировой судья Михаил Фурсов объявил Пашинова в федеральный розыск. Кроме того, суд постановил взять Пашинова под стражу и препроводить в СИЗО в случае задержания. Поводом для этого стало то, что подсудимый не раз нарушал обязательство о явке в уголовный процесс. В суд обвиняемого не могли доставить даже тогда, когда председательствующий в процессе выносил постановления о его принудительном приводе. 24 апреля, когда должно было состояться очередное заседание по делу об оскорблении прокурора, судебные приставы-исполнители не смогли разыскать Пашинова: его жена сообщила, что Дмитрий «уехал на рыбалку на Камчатку около 3-4 дней назад». Подсудимого задержали 10 мая - он ехал в машине жены. Оказалось, на Камчатку общественник, ставший корреспондентом газеты «Правда», не уезжал: он скрывался от суда в Липецке.