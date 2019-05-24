Происшествия

49 минут назад

За «козла» ответил!

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#Дмитрий Пашинов
За «козла» ответил!

Оскорбившего прокурорского работника липчанина Дмитрия Пашинова оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Вчера мировой судья судебного участка № 1 Липецкого судебного района Михаил Фурсов вынес приговор жителю села Доброе Дмитрию Пашинову, обвиняемому по ст. 319 УК РФ («оскорбление представителя власти»). Подсудимому инкриминировали якобы сказанную им фразу в адрес заместителя районного прокурора Андрея Пажетных: «Вы недостойны носить погоны, потому что вы чмо и козел». Пашинов вины не признал, зяявив, что это работник надзорного ведомства 24 мая 2017 года несколько раз ударил его железной кабинетной дверью по руке, а потом оговорил.

Суд признал Дмитрия Пашинова виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Однако суд учел, что с 10 по 23 мая подсудимый находился под стражей, поэтому посчитал необходимым освободить его от выплаты штрафа, который пошел в зачет уже отбытого Пашиновым наказания. Меру пресечения в виде заключения под стражей осужденному суд отменил, освободив его в зале суда.

… Дмитрий Пашинов называет себя правозащитником (а таких не любят не только в глубинке). В свое время он едва не погиб вместе с другим местным активистом Юрием Сухотериным - они пытались зафиксировать на камеру, а потом предотвратить хищение намытого из русла реки Воронеж песка водителем-телохранителем главы районной администрации, но тот обрушил на их автомобиль три куба грунта. Потом Пашинов заявил, что его чуть не застрелили. А 24 мая 2017 года, как считает Пашинов, на почве его общественной деятельности, у него возник конфликт с заместителем прокурора Добровского района Андреем Пажетных. Словесная перебранка с «государевым» человеком привела к тому, что Дмитрий стал фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

24 апреля этого года мировой судья Михаил Фурсов объявил Пашинова в федеральный розыск. Кроме того, суд постановил взять Пашинова под стражу и препроводить в СИЗО в случае задержания. Поводом для этого стало то, что подсудимый не раз нарушал обязательство о явке в уголовный процесс. В суд обвиняемого не могли доставить даже тогда, когда председательствующий в процессе выносил постановления о его принудительном приводе. 24 апреля, когда должно было состояться очередное заседание по делу об оскорблении прокурора, судебные приставы-исполнители не смогли разыскать Пашинова: его жена сообщила, что Дмитрий «уехал на рыбалку на Камчатку около 3-4 дней назад». Подсудимого задержали 10 мая - он ехал в машине жены. Оказалось, на Камчатку общественник, ставший корреспондентом газеты «Правда», не уезжал: он скрывался от суда в Липецке.
11 1352
#Дмитрий Пашинов

Комментарии (11)

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Да уж ,какой тут суд

8 минут назад
не судите строго, Тут впору-таки милостыню собирать , Да убогих и рваных ВРАЧЕВАТЬ , ШО Творится-таки в государстве "Россия "?.
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не судите строго

13 минут назад
да не кому там погоны носить ни в судьях, ни в полиции. Все и так знают что туда идут работать самые низшие слои населения, кто ни где не пригодился потому что ничего не умеют. Они даже свою работу то не умеют выполнять. Куча ошибок и нарушений законодательства. Живем блин... не пойми в какой стране. Не ту страну назвали Гондурасом!
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А если его назначил Путин ?

14 минут назад
Доктор Зильберман, Скажи кто подчинённый твой ....,и я скажу кто ты !!!!.Боже, боже ,что творится на белом свете?! Неужели-таки все плохо ?, Здрасьте ,вам ,пожалуйста ?
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Да , ГОМПОДИ

16 минут назад
Доктор Зильберман, Неужели вы про прокурора липецкой области говорите !, Боже мой, Боже мой ,кто у власти???????.
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Доктор Зильберман

20 минут назад
Он человек, больной вялотекущей шизофренией. Как и все бунтари- диссиденты. В периоды ремиссии его клинит, а так он безопасен для окружающих. Алкоголь и наркотики конечно противопоказаны. Показана медикоментозная терапия - аминазин и галоперидол.
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Достаточно посмотреть

21 минуту назад
На прокурора липецкой области ..., Лысый ,глуповатый ,мяч пинает и никакого толка !
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На правду

29 минут назад
Не нужно обижаться ,Прокуроришки, Ведь и вправду ,от вас толку ,как от козла молока !
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Вот-вот

30 минут назад
Мотя, Ты лучше заткнись !.
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Мотя

35 минут назад
Любой урка за такое слово посадит на пику. Даже с отсрочкой исполнения. Осторожно с помелом!
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А если заплатить 30000рублей-

40 минут назад
то зам прокурора останется козлом? Как там суд решит?
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