В России
55 минут назад
В армии РФ ввели новое звание
Теперь можно дослужиться до главного сержанта.
В Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант, сообщают «Вести». О том, что в российской армии может появиться такая новая должность, сообщил еще в 2011 году заместитель министра обороны Николай Панков, пишет ТАСС. Это нововведение должно поднять авторитет сержантского состава, а также поспособствовать укреплению воинской дисциплины и порядка в подразделениях, считают в командовании Южного военного округа.
Как отметил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников, "главный сержант - это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке".
Как отметил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников, "главный сержант - это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке".