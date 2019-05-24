В России

55 минут назад

В армии РФ ввели новое звание

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#звание #армия
В армии РФ ввели новое звание

Теперь можно дослужиться до главного сержанта.

В Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант, сообщают «Вести». О том, что в российской армии может появиться такая новая должность, сообщил еще в 2011 году заместитель министра обороны Николай Панков, пишет ТАСС. Это нововведение должно поднять авторитет сержантского состава, а также поспособствовать укреплению воинской дисциплины и порядка в подразделениях, считают в командовании Южного военного округа.

Как отметил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников, "главный сержант - это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке".
152
#звание #армия

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