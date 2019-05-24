Общество
сегодня, 11:25
Водитель внедорожника объехал пробку по газону
17 1487
Автохама выложили на YouTube.
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Новый вид автохамства липецких водителей попал на запись видеорегистратора. Проезд на красный свет и подобные нарушения рядом не стоят со «смекалкой» водителя внедорожника. Человек за рулем «Фольксвагена» объехал пробку на улице Циолковского прямо по газону.
Владелец видеорегистратора не оставил безнаказанным случай такого вопиющего автохамства и выложил запись с нарушением в YouTube. Из-за обилия резкой нецензурной критики поведения водителя внедорожника GOROD48 пришлось отредактировать ролик.
Владелец видеорегистратора не оставил безнаказанным случай такого вопиющего автохамства и выложил запись с нарушением в YouTube. Из-за обилия резкой нецензурной критики поведения водителя внедорожника GOROD48 пришлось отредактировать ролик.
17 1487
мотолюбитель
Прохожий
гостья
водитель со стажем......
Гена
О440СА
А че токого
меры общественного воздействия
поставить быдло в стойло
психотерапевт