Водитель внедорожника объехал пробку по газону

Автохама выложили на YouTube.

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Новый вид автохамства липецких водителей попал на запись видеорегистратора. Проезд на красный свет и подобные нарушения рядом не стоят со «смекалкой» водителя внедорожника. Человек за рулем «Фольксвагена» объехал пробку на улице Циолковского прямо по газону.



Владелец видеорегистратора не оставил безнаказанным случай такого вопиющего автохамства и выложил запись с нарушением в YouTube. Из-за обилия резкой нецензурной критики поведения водителя внедорожника GOROD48 пришлось отредактировать ролик.