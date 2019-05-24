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Водитель внедорожника объехал пробку по газону

17 1487
#нарушение ПДД #автохам
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Водитель внедорожника объехал пробку по газону

Автохама выложили на YouTube.

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Новый вид автохамства липецких водителей попал на запись видеорегистратора. Проезд на красный свет и подобные нарушения рядом не стоят со «смекалкой» водителя внедорожника. Человек за рулем «Фольксвагена» объехал пробку на улице Циолковского прямо по газону.

Владелец видеорегистратора не оставил безнаказанным случай такого вопиющего автохамства и выложил запись с нарушением в YouTube. Из-за обилия резкой нецензурной критики поведения водителя внедорожника GOROD48 пришлось отредактировать ролик.
17 1487
#нарушение ПДД #автохам
1

Комментарии (17)

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мотолюбитель

4 минуты назад
да пофиг на него. вы за собой смотрите! А то никто не писал за остановкой ночью что-ли? Все святые тут собрались!!!
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Прохожий

5 минут назад
Самое примечательное, что когда говорят "он торопился" и, как говорится, "в больницу кого вёз", отвечу что я таких торопыг, в том числе, проезжающих на красный свет, спокойно догонял на следующим перекрёстке или просто в движении и никуда они не торопились. Просто это комплекс такой "смари как я могу, не то шо вы все тут говно, мне закон не писан".
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гостья

9 минут назад
А че токого, так делают те, кто постоянно так делает. А вот будет кто-то из ваших близких стоять на тротуарчике, а водитель решит пробочку объехать, думаю, тогда у вас мнение о водителях таких будет другим
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водитель со стажем......

21 минуту назад
Все правильно! Хам понесет наказание!
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Гена

25 минут назад
МИРОТВОРЕЦ, * ты
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О440СА

26 минут назад
Надо запомнить номера.
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А че токого

28 минут назад
Может действительно торопился, может вёз кого в больницу. А стукачей слюни бегут - твари.
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меры общественного воздействия

30 минут назад
молодец автор видео. настоящий общественник.
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поставить быдло в стойло

32 минуты назад
МИРОТВОРЕЦ, ...ты это свое фуфло попробуй в Германии прогнать. тебе там , подшконка гопарская ,быстро научат правилам поведения в приличном обществе
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психотерапевт

35 минут назад
МИРОТВОРЕЦ, ....тебе пора в Плеханово .
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