Более 500 сотрудников НЛМК примут участие в Липецком полумарафоне

Регистрационный сбор для команды металлургов полностью оплачен предприятием.





НЛМК выступил одним из партнеров масштабного бегового праздника - Липецкого полумарафона, который впервые пройдет в Липецке 26 мая. В команде НЛМК в забеге примут участие более 500 работников компании, членов их семей, студенты базовых учебных заведений комбината.



Стартово-финишный городок разместится на Соборной площади, а трасса забега пройдет по улицам Зегеля, Плеханова, Гагарина и Космонавтов. Взрослым участникам забега предлагаются на выбор дистанции 3 км, 10,5 км и 21,1 км. Дети от 4 до 10 лет смогут пробежать 500 м. Каждый преодолевший выбранную дистанцию участник на финише узнает свое личное время, получит медаль и диплом, а юные спортсмены - сладкие подарки. Победителям вручат ценные призы.



Регистрационный сбор для команды ПАО НЛМК полностью оплачен предприятием. Дополнительно к стартовому пакету от организаторов, каждый зарегистрированный в команде НЛМК участник получит брендированные футболку, бандану и возможность выиграть дополнительный приз от комбината.



После забега на Соборной площади организуют культурно-развлекательную программу с участием творческих коллективов Липецка. В мероприятии также примут участие звезды российского спорта и шоу-бизнеса. Ведущий полумарафона - Дмитрий Губерниев.



Все желающие смогут поддержать участников забега. В 9:00 будет дан старт для детей, в 9:30 – для взрослых, сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.





