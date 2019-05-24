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10 минут назад

Более 500 сотрудников НЛМК примут участие в Липецком полумарафоне

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#полумарафон
Более 500 сотрудников НЛМК примут участие в Липецком полумарафоне

Регистрационный сбор для команды металлургов полностью оплачен предприятием.


НЛМК выступил одним из партнеров масштабного бегового праздника - Липецкого полумарафона, который впервые пройдет в Липецке 26 мая. В команде НЛМК в забеге примут участие более 500 работников компании, членов их семей, студенты базовых учебных заведений комбината. 

Стартово-финишный городок разместится на Соборной площади, а трасса забега пройдет по улицам Зегеля, Плеханова, Гагарина и Космонавтов. Взрослым участникам забега предлагаются на выбор дистанции 3 км, 10,5 км и 21,1 км. Дети от 4 до 10 лет смогут пробежать 500 м. Каждый преодолевший выбранную дистанцию участник на финише узнает свое личное время, получит медаль и диплом, а юные спортсмены -  сладкие подарки. Победителям вручат ценные призы.  

Регистрационный сбор для команды ПАО НЛМК полностью оплачен предприятием.  Дополнительно к стартовому пакету от организаторов, каждый зарегистрированный в команде НЛМК участник получит брендированные футболку, бандану и возможность выиграть дополнительный приз от комбината. 

После забега на Соборной площади организуют культурно-развлекательную программу с участием творческих коллективов Липецка. В мероприятии также примут участие звезды российского спорта и шоу-бизнеса. Ведущий полумарафона -  Дмитрий Губерниев.   

Все желающие смогут поддержать участников забега.  В 9:00 будет дан старт для детей, в 9:30 – для взрослых, сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.  

 
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#полумарафон

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